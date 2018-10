Obligatorisk vaksinasjon er ikke «tvangsvaksinasjon». Vi sier ikke at vi tvangsbeltelegger mennesker i bil heller.

Den gode nyheten fra Folkehelseinstituttet er at andelen helsepersonell som tar ansvar og tar influensavaksine har gått kraftig opp. Fra 9 prosent i 2015, til 28 prosent i år. God informasjon, tilgjengelighet og at den er gratis, fungerer. Den dårlige nyheten er at dette er langt under pari.

Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), tok i fagbladet til Oslo legeforening til orde for «obligatorisk vaksinasjon» av alle kommunens helsepersonell mot sesonginfluensa.

NRK vinklet det på «tvangsvaksinasjon», et banalt tabloid grep som nører opp under frykt i stedet for samarbeid. Vi sier ikke at vi tvangsbeltelegger mennesker i bil heller, men påbudet står.

Uvaksinert helsepersonell utsetter pasienten for en betydelig risiko. Helsetjenesten er dessuten en beredskapsorganisasjon, og avhengig av å kunne stille opp dersom mange faller syke. Når landet brekker foten, kan ikke krykkene være knekt.

Se til USA

Norsk helsepersonell skiller seg negativt og markant fra sine amerikanske kolleger. En undersøkelse fra 2016 viser at hele 65 prosent av helsepersonell der tok influensavaksinen. Er de reddere for influensa enn oss? Er tilgjengeligheten bedre?

Erfaring har mye å si. En studie viser at amerikanerne er mer ivrige på å vaksinere seg i år enn året før, på grunn av en hard influensasesong i fjor. 2017-sesongen var ifølge The Centers for Disease Control and Prevention den hardeste siden 2009. Minst 80.000 døde, hvorav 180 barn.

Sykefraværsordningene er dårligere i USA og mange andre land enn i Norge. Er vi slappere på personlig forebygging fordi vi så lett kan ta noen dager hjemme?

En annen interessant forskjell er at uvaksinert helsepersonell i USA må bruke munnbind hele sesongen. De av oss som har jobbet i sykehus vet hvor klamt det er bak masken. Om et stikk kan erstatte fem måneder med svette og mumling er det ikke rart andelen vaksinerte går opp.

Antibiotikaspøkelset

Mens en forkjølelse gjerne er noe man går og «brygger litt på», er influensa en akutt luftveisinfeksjon som slår deg i bakken.

Selv om du ikke er rammet av de mest alvorlige tilfellene er en influensarunde noe du gjerne husker i flere år etterpå. De hardest rammede kan få organsvikt eller i verste fall dø. De aller fleste tåler viruset, samtidig legges flere tusen inn på sykehus. I fjor var det rekord med 7600 innleggelser.

En del av dem som får influensa er mer utsatt for å få en bakteriell lungeinfeksjon. Å bruke vaksiner for å beskytte oss mot sykdom i stedet for å bruke antibiotika som behandling kan bidra til å bremse utviklingen av antibiotikaresistens.

Vår tids Semmelweis-problematikk

Det mangler altså ikke på incentiver, så bør det bli obligatorisk?

Helsedirektør Bjørn Guldvåg vil ikke gå så langt som byråden, men åpner for at ikke-vaksinert personell kan bli «omplassert». Det i seg selv er et kraftig signal. Han sammenligner med håndvask: Dette er vår tids Semmelweis-problematikk, et hygienetiltak.

Hvordan ville debatten sett ut om sykepleiere og leger passerte håndvasken med et skuldertrekk?

