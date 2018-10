Dette har skjedd: KrF-leder Knut Arild Hareide har kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte i dag. Der skal partiet diskutere hvordan utvalget av delegater til landsmøtet 2. november foregår rundt i fylkeslagene.

KrF-leder Knut Arild Hareide har kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte i dag. Der skal partiet diskutere hvordan utvalget av delegater til landsmøtet 2. november foregår rundt i fylkeslagene. Derfor er det viktig: KrFs landsmøte 2. november avgjør hvem som skal styre Norge. Der skal partiet avgjøre om det skal forhandle med Erna Solbergs regjering, eller om skal det gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Et tredje alternativ anbefaler fortsatt opposisjon. Sammensetningen av delegatene blir avgjørende for utfallet, ikke minst siden det ligger an til stor spenning om utfallet frem til siste dag.

Derfor skjer dette nå

Etter at Knut Arild Hareide holdt sin overraskende tale til landsstyret 28. september, er partiet gått i gang med forberedelsene til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Alle fylkeslagene skal avholde ekstraordinære årsmøter og velge delegater til landsmøtet. 190 delegater skal der stemme over retningsvalget. Det har ikke vært stilt særlige krav til prosess, ut over henstillinger om saklig og sivilisert debatt under de ekstraordinære lokallags- og fylkesårsmøtene.

Lørdag valgte Rogaland KrF en delegasjon bestående av 15 Hareide-motstandere og 1 Hareide-støttespiller. Sammensetningen av årsmøtet i Rogaland tilsa at en tredjedel ville støttet Hareide hvis delegasjonen hadde vært representativ. Rett før møtet hadde partiledelsen sendt ut en henstilling om at fylkesårsmøtet valgte en delegasjon som speilet holdningene i salen. Årsmøtet ble ikke gjort kjent med henstillingen, og reaksjonene i etterkant har vært sterke.

Uroen øker dag for dag

Knut Arild Hareide henviser gjerne til VGs leder om den forbilledlige prosessen frem mot veivalget: «Men det er mye positivt å mene om opplegget partiet her har lagt opp. For dette er noe annet enn den vanlige måten slikt blir avgjort på.», skrev VG. Vel, det er grunner til at slike prosesser legges opp på vanlige måter. Det styrker legitimiteten. Det har Hareide fått merke i fullt monn nå.

Valget i Rogaland utløste en reaksjon fra partileder Hareide. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad tror ikke Hareide reagerte på prosessen bare fordi rødt lag tapte avstemningen i Rogaland. Men mange i KrF tenker tanken likevel. For hvorfor reagerte ikke Hareide da han så hva som skjedde i Sandnes? Der var det jo nettopp mangel på representativitet som gjorde at rødt lag stakk av med delegatene, til stor frustrasjon blant de blå. Humøret var ikke bedre blant de røde i Kristiansand, etter at de blå vant mandatene. Ingen av dem gjorde det Hareide ba om i helgen, nemlig å sørge for at delegasjonene var representative.

Kunne dette vært unngått?

Det ville vært naturlig å diskutere prosessen under landsstyremøtet i bakkant av Hareides tale 28. september. Men her er det lite som fremstår som planlagt.

I KrF har lokallag og fylkeslag stort rom for å avgjøre hvordan de vil drive egne prosesser. Som over alt ellers i Norge utløser det sinne og irritasjon når hovedkontoret begynner å blande seg. Når innblandingen i tillegg fremstår så panikkartet som nå, øker irritasjonen.

Av alle prosesser i partiet er dette kanskje den som burde vært mest gjennomtenkt, der minst bør være overlatt til tilfeldighetene. Hareide og partiledelsen kunne ha oppfordret til representativitet i delegasjonsvalgene ved inngangen til prosessen i fylkene, ikke ventet til midt i. Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstadheim, lufter uravstemning blant medlemmene som en mulighet for forankre valget bedre.

Det som skjer nå, kan svekke legitimiteten til det endelige valget, uansett hvor det ender.

Hva skjer med Hareides posisjon?

Hareides lederskap diskuteres hyppigere nå enn i starten av prosessen. Uansett utfall vil han få store utfordringen med å samle partiet etter landsmøtet 2. november. Vissheten om det kan ha bidratt til at han nå har lagt ledervervet i potten, ifølge kilder i Sentralstyret.

Også det har endret seg siden 28. september.

Her blir veien i sannhet til mens KrFerne går.

Etter at artikkelen ble publisert, ble det kjent at Hareide likevel ikke vil diskutere reglene for gjennomføring av fylkesårsmøtene.