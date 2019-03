Austin, Texas:

Da teknologidelen av South by Southwest lukket dørene før helgen, satte investorer, strateger, journalister, gründere og PR-folk seg ned med notatene fra en ukes foredrag og debatter. Håpet er at de skal klare å kaste et blikk inn fremtiden.

Det er ikke enkelt – men heller ikke umulig.

Krystallkuletrikset

Trikset er å se på hvilke teknologier som driver utviklingen. Mobiltelefonen har vært med oss i mange år. Sensorer også. Og de siste årene har utviklingen vært voldsom innen kunstig intelligens, robotikk, GPS-lokasjon og bioteknologi, for å nevne noe.

Når flere av disse nøkkelteknologiene kombineres, skaper det nye produkter, tjenester og trender.

Her er noen av de viktigste i året som kommer:

1. Ny helseteknologi er løfterik – og farefull

Et av de heteste temaene på SXSW i år var genredigering. CRISPR-teknologien gjør det mulig å endre sekvenser i DNA. Det betyr at en potensielt kan utradere malaria, skape matplanter som tåler klimaendringene, kurere kreft, eliminere smerte, gi barn immunitet mot HIV-smitte og mye annet. Men foreløpig vet en ikke nok om hva som skjer dersom en endrer det menneskelige arvematerialet, mange land har et forbud mot det, og det finnes ingen globale standarder. Det vil med andre ord ta tid før CRISPR tas i bruk i stor skala i humanmedisin.

Joacim Lund

Sensorer, derimot, tas i bruk over en lav sko. Kontinuerlig måling av temperatur, aktivitet, hjerterytme og svette vil kunne avsløre begynnende sykdom, som gir enklere og bedre behandling og holder folk unna sykehusene.

2. Fremtidens transportmiddel er her

Den store hypen innen transport har i mange år vært selvkjørende biler. Men de lar vente på seg. Den mest synlige transporttrenden under årets South by Southwest var elektriske sparkesykler du kan låse opp med en app og betale for tiden du bruker den. De er små, enkle og rimelig å bruke, og lar deg bevege deg gjennom bytrafikken raskere enn i bil. De første sparkesyklene er allerede plassert ut i Oslo, flere vil komme frem mot sommeren.

Anders Veberg

2019 ser dessuten ut til å bli dronens år. Droner som navigerer selv vil bli tatt i bruk til pakketransport, ved naturkatastrofer eller i militære operasjoner.

3. Falske nyheter ble plutselig mye skumlere

Kunstig intelligens har gjort det mulig å produsere troverdig, falskt lyd-, bilde- og videoinnhold, såkalte deepfakes. Denne programvaren er nå blitt billig, tilgjengelig, enkel å bruke – og ikke minst svært avansert. Det gjør det enkelt å plassere en person i en situasjon vedkommende ikke har vært i, eller for eksempel få en politiker til å si noe som underbygger en konspirasjonsteori.

Trøsten er at kunstig intelligens nå begynner å bli god til å avsløre falskt innhold, slik at plattformene har mulighet til å fjerne det.

Skjermdump fra Youtube

4. Folk vil ha mindre menneskefiendtlig teknologi

Det siste året er det blitt klart at de store teknologiselskapene er mindre opptatt av å tjene menneskeheten enn å tjene penger.

Mark Zuckerbergs tidligere mentor, nå nemesis, Roger McNamee var en av hovedtalerne på konferansen. Han mener at teknologigigantenes forretningsmodeller har lagt veien åpen for aktører med onde hensikter, det være seg folk som sprer hatefulle ytringer, spioner, russiske agenter som påvirker demokratiske prosesser, falske nyheter, Huawei og tjo og hei.

Det har ført til en tillitskrise. Da risikerer selskapene at brukerne deres bytter til med tillitvekkende konkurrenter. Dermed kan de ikke lenger fraskrive seg ansvaret for det som skjer på deres plattformer, og må ta i bruk både kunstig og ekte intelligens for å vinne tilliten tilbake.

Ordet «human» er sannsynligvis det mest brukte i årets SXSW-program.

Joacim Lund

Fakta: South by Southwest (SXSW) Konferanse/festival for teknologi, musikk, film og dataspill 10 dager i Austin, Texas i mars hvert år Startet i 1987 430.000 involverte 2100 foredrag og debatter i 2018 Økonomisk fotavtrykk på rundt 3 milliarder kroner

5. Reguleringer tvinger seg frem

Jack Plunkett / TT nyhetsbyrån

SXSW har fått besøk av politikere før, til og med av en sittende president, da Obama besøkte konferansen i 2016. I år ble det imidlertid tydelig for alle at SXSW er blitt en tumleplass for politikere. Alexandria Ocasio-Cortez var blant årets hovedtalere, og brukte muligheten til å kritisere det hun kalte de store teknologiselskapenes brutale kapitalisme fra scenen.

Men kanskje enda viktigere: Den demokratiske senatoren Elizabeth Warren valgte åpningsdagen for konferansen til å påpeke at det nå er mye makt og penger fordelt på få hender i teknologibransjen, og at kolossenes aggressive oppkjøpsstrategi hemmer konkurranse og innovasjon.

Hennes budskap kan potensielt snu det politiske landskapet på hodet:

«Det er på tide å dele opp Facebook, Google og Amazon».