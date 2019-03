Jan Erik Kongshaug: Mannen med eget lydbilde

Det kan være vanskelig å skille musikken på plateselskapet ECM fra lyden den er ikledd. Det er derfor det kalles ECM-sound. Begrepet står som et referansepunkt i den moderne jazzen.

Bak denne lyden – og miksepulten – har lydtekniker Jan Erik Kongshaug sittet. Dette vet alle som har et forhold til Manfred Eichers tyske plateselskap og de skjellsettende jazzutgivelsene som finnes i katalogen der. Noen har sagt at Kongshaug har brukt selve studioet som et instrument, og at han nærmest har vært som en ekstra musiker å regne.

I januar mottok han Kongens fortjenstmedalje, og når han nå snart runder 75 år, blir det festival. Da Christer Falck tok initiativ til feiringen, var ikke musikerne vanskelig å be. Det er mildt sagt et solid knippe som entrer scenene på Torshov i løpet av helgen. Flere generasjoner med kvalitet spiller.

Les også: Artistrekken som stiller på festivalen 15. til 17. mars er som en samling av det ypperste i norsk jazz.

Et halvt århundre

Så er det da også snart 50 år siden Jan Erik Kongshaug hadde sitt første møte med produsenten Manfred Eicher, som var i Oslo for å gjøre opptak med Jan Garbarek, Arild Andersen, Terje Rypdal og Jon Christensen.

Den norske jazzens svar på Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie, de fire store.

På Kongshaugfestivalen er det bare bassist Andersen som stiller av nestorene, men hvem vet? Det er lovet hemmelige gjester. Det er også trykket opp vinylutgaver av gitaristen Jan Erik Kongshaugs egne utgivelser, The Other World (1999) og All These Years (2003), og laget et hefte der 75 personer skriver sine personlige hilsener.

Stig B. Hansen

Klassikere i Rainbow Studio

Resultatet av det første møtet mellom Kongshaug, Eicher og den norske kvartetten i 1970 ble albumet Afric Pepperbird. Innspilt i Bendiksen studio, der Kongshaug hadde fast jobb som lydtekniker og husgitarist.

Innspillingen skulle vært gjort i studioet på Høvikodden kunstsenter, men etterklangen i det rommet passet ikke Manfred Eichers indre øre. Jon Christensen foreslo derfor å flytte innspillingen. Slik ble det, og slik skaptes historie.

I dag er Afric Pepperbird som et monument å regne, selv om de involverte har gjort mye annet de ganske sikkert er mer stolte av. Det var dessuten ikke frijazzen Kongshaug sto i. Han var mer knyttet til bebop, så vel som dansemusikktradisjon.

Det platestudioet Jan Erik Kongshaug likevel først og fremst forbindes med, er Rainbow. Det etablerte han på Grünerløkka i 1984, og der holdt han på i 20 år før han flyttet studioet til Sandakerveien. Rundt 700 ECM-album er innspilt.

Lyden og musikken som vil skinne

Han har jobbet med de store internasjonale navnene og gitt dem lyd å bli husket for. Pat Metheny, Bill Frisell, Annette Peacock og Chick Corea er noen få av dem.

Jeg leker meg med tanken på å velge ut noen egne favoritter fra katalogen, men det er vrient. Jeg kan plukke Keith Jarretts Belonging (1974) og Annette Peacocks An Acrobat’s Heart (2000). Da har jeg hoppet over to tiår. La meg nevne Edward Vesalas Lumi (1987) og Charles Loyds Fish Out Of Water (1990).

Vi snakker virkelig om et livsverk av lyd som vil klinge i generasjoner.

Den beskjedne og vennlige trønderen Kongshaug sier at det er en god utøver og et godt instrument som får en plate til å låte bedre enn andre. Jo, da, men du verden som det hjelper med en som vet hvor mikrofonene skal stå, hvordan man panorerer og hvilken vei man vrir en knott.

Kongen visste hva han gjorde da han spanderte medalje, men det er lyden og musikken som skinner.