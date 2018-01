Like etter klokken åtte om morgenen på lørdag, fikk innbyggerne på Hawaii omtrent den skumleste beskjeden som tenkes kan: «BALLISTISK MISSIL PÅ VEI MOT HAWAII. SØK DEKNING UMIDDELBART. DETTE ER IKKE EN ØVELSE», sto det å lese i tekstmeldingen fra myndighetene.

Nyhetsbyrået NTB forteller at det brøt ut panikk. Stephanie Rivera, som bor på Hawaii, forteller at hun så turister hyle og skrike, biler som kjørte på rødt og politi med redsel i øynene. Hun spurte en politimann om det virkelig var sant at et missil var på vei, og svaret hun fikk, var «Det er ikke en spøk. Kom deg i dekning!»

Rivera ringte gråtende til moren og broren sin for å ta farvel. Det var hun ikke alene om. På Hawaii bor det 1,4 millioner mennesker, og øygruppen i Stillehavet huser i tillegg en vesentlig andel av USAs militære anlegg. Dersom et missil virkelig var på vei fra Nord-Korea, ville innbyggerne hatt omtrent 20 minutter til komme seg i dekning. Folk gjemte seg i badekar, i kjellere, i kiosker, på toaletter og i avløpsrør.

Det var ikke rart at hawaierne tok meldingen på alvor. I november fikk innbyggerne i delstaten beskjed om at myndighetene ville iverksette månedlige tester av sirenene i varselanleggene for atomangrep – en overlevning fra den kalde krigen – på grunn av atomtrusselen fra Nord-Korea.

Krisen avblåst

Det tok hele 38 minutter før innbyggerne fikk kontrabeskjed: Det var ingen missiler på vei likevel. Det var bare en ansatt som hadde trykket på feil knapp.

Både myndighetene og delstatens kriseenhet har beklaget hendelsen. For å forhindre at det samme skjer i fremtiden, skal varselsystemet heretter være en totrinnsoperasjon: En ansatt må sende ut varselet, og enda en må bekrefte det, før varselet sendes ut til befolkningen. Det er også kommet på plass et raskere system for å sende ut kontrabeskjed dersom et lignende uhell likevel skulle være ute. Vedkommende som sendte ut det falske varselet, blir flyttet til en annen stilling.

Badekaret er farligst

I boken Verden fram til i går påpeker forfatteren Jared Diamond at selv om mange er redde for flystyrt eller genmodifiserte avlinger, er det langt vanligere å dø av å skli i badekaret. Hadde frykt vært rasjonelt, ville man beveget seg inn og ut av badekaret med den aller største forsiktighet og ellers brukt lite tid på å være redd for alskens mulige spektakulære dødsårsaker.

Men slik er ikke mennesket skrudd sammen, og det samme kan man si om det internasjonale politiske systemet. Hadde mekanismene vært innstilt på trygghet, ville man ønsket seg den kalde krigen tilbake. Ikke fordi frykten var mindre, men fordi strukturen var stabil. En stabil situasjon er ikke en farlig situasjon, selv om den kan fremstå slik.

Selv i en tid med enorm omveltning, med avkolonisering og rask økonomisk vekst, var verden fredeligere enn noen gang tidligere i historien under den kalde krigen. Atombomben hadde gjort krig mellom stormaktene umulig, og den bipolare strukturen – to supermakter sto mot hverandre med hvert sitt knippe allierte – gjorde avskrekkingsdoktrinen effektiv og forutsigbar.

Tiden etter den kalde krigen var unipolar. USA var en ubestridt supermakt som brukte mer penger på militæret enn de ti neste landene på listen. Ingen land var i stand til å utfordre landet militært, og NATO vokste seg stadig større, langt inn i russisk interessesfære. Slike brå forandringer i den internasjonale politiske strukturen har det med å gjøre verden farligere.

Tester kan feiltolkes

Man skal være forsiktig med å legge for stor vekt på enkeltepisoder, men helgens hendelse på Hawaii illustrerer at menneskelig svikt kan få store konsekvenser. Uhell, rett og slett, er den største faren i det nåværende politiske landskapet.

I en multipolar verden, der forbindelsene er uklare, makten jevnere fordelt mellom statene og de mulige feilkildene i en opphetet situasjon er flere, er signaler vanskeligere å tolke.

Det mest åpenbare faremomentet er Kim Jong-un og hans militærapparat. Ikke fordi Kim er irrasjonell – det er han neppe – men fordi uhell kan skje. Når Nord-Korea gjennomfører missiltester over japansk luftrom, er det i seg selv farlig, uavhengig av om hensikten kun er å teste slike våpen. Dersom signalene er uklare eller hendelsen blir feiltolket, kan responsen eskalere og situasjonen bli kaotisk.

På mandag kom den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov med et kraftig utfall mot USA der han hevdet at landet ikke vil ta innover seg at verden er blitt multipolar. Det er ikke en urimelig kritikk. Problemet er bare at det heller ikke gjør verden tryggere for russerne. Også for dem var verden mer stabil under den kalde krigen.