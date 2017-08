Dagens Respons-måling er det verst tenkelige utgangspunkt for Arbeiderpartiets valgkamp. Den bekrefter tre andre augustmålinger der Ap ligger under nederlagsresultatet for fire år siden. Fortsatt viser alle disse at det går mot et rødgrønt flertall på Stortinget, men med et kraftig svekket Ap. Slikt åpner for diskusjonen om hvorfor Jonas Gahr Støres parti ser ut til å ha mistet sitt velgertekke.

Her er fem bidrag til forståelse av velgerflukten fra Arbeiderpartiet:

Kriseeffekten borte

1. Helt siden det dramatiske oljeprisfallet for tre år siden har Ap snakket om et Norge i krise. Det er en retorikk som har hatt til hensikt å bygge opp under forestillingen om at bare et Ap-ledet Norge er i stand til å føre oss til bedre tider.

Nå er krisen avlyst. Heller ikke Støre bruker lenger det krevende k-ordet. Ikke fordi alt er lyst i norsk økonomi, men fordi grunnstemningen i løpet av noen måneder har snudd fra pessimisme til noe som minner om optimisme. Med det har også Ap tapt et av sine viktigste kort i valgkampen.

Avverget under Solberg og Jensen

2. Da kan også Erna Solberg oppleve noe av den samme effekten som gav Jens Stoltenberg valgseieren i 2009. Også da hadde Norge vært gjennom en fase med redsel for økonomisk krise, utløst av den amerikanske finanskrisen høsten 2008.

Året etter var det opplagt for norske velgere at vi som nasjon hadde «stått han av» under Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsens ledelse. Nå er Erna Solberg og Siv Jensen på mange måter i samme situasjon. Respons-målingens bakgrunnstall viser da også en viss velgerovergang fra Ap og til Høyre.

KrF-flørten

3. Men AP mister flest velgere til SV, samt noen til Rødt og MDG. Jonas Gahr Støres åpenbare og lystbetonte frieri til KrF kan ha gjort radikale Ap-velgere bekymret for den retning han tar partiet i. Da svarer disse velgerne med å styrke et SV som kan være en garantist for en klarere venstreretning.

Langt inn i AP er det dyp skepsis til Støres åpenhet for de verdiene KrF tydeligst representerer. Her huskes striden i 2014 om legenes reservasjonsrett som en påminnelse om de store kampsakene i det etisk-moralske grenselandet der Ap og KrF ofte har vært uforsonlige motpoler. Støre tenker annerledes. Han vil ha et langsiktig bærekraftig politisk alternativ med Ap og sentrum. Dette strategiomslaget kan styrke SV, slik dagens måling er et eksempel på.

Mangler vinnersak?

4. For fire år siden tapte et slitent Arbeiderparti valget etter åtte sammenhengende regjeringsår. Valgresultatet ble 30,8 prosent. Siden har Norge hatt den blåeste regjering på denne siden av verdenskrigen. En regjering det også har vært høyt støynivå rundt.

Mens dagens augustmåling er tatt opp er det Sylvi Listhaugs æreskjelling av Knut Arild Hareide og debatten om «rikingeskatt» etter Stein Erik Hagens DN-intervju som har dominert det politiske mediebilde. Men selv i et slikt debattklima taper Ap velgere, mens Høyre og Frp holder stillingen. Partiet har rett og slett problemer med å nå frem med en vinnersak. Det sier sitt om alvoret for Arbeiderpartiet fire uker før valget.

Tvil om retningsvalg

5. Arbeiderpartiet har lenge insistert på at 2017-valget er et retningsvalg for hvilket samfunn Norge skal være. Derfor står det så mye på spill, skal vi tro sosialdemokratene. Men det ser ikke ut til at dette budskapet når ut til velgerne. De tror rett og slett ikke på det.

Senterpartiet har fått synliggjort by og land-dimensjonen. Frp kjører sitt innvandringsløp. Høyre har gjort «Erna er stjerna» til det sentrale. Mens Ap sliter med å få folk flest til å adoptere den virkelighetsoppfatning partiet bygger valgkampen på.

Arbeiderpartiet sliter med å nå velgerne. Det er et entydig budskap fra de fire første augustmålingene. Men dette er tross alt målinger og ikke valg. Mye kommer til å skje de kommende fire ukene. Det er det eneste vi vet helt sikkert.

