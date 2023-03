Hvorfor skal venstresiden la være å ta nødvendige debatter, bare fordi høyresiden driver på?

Gammelt kjerringråd: lytt og diskutér.

Forfatter Lily Bandehy er i hardt vær igjen.

08.03.2023 15:28

Sosialistisk Ungdom i Hallingdal hadde invitert forfatter og sykepleier Lily Bandehy til å holde foredrag 8. mars. Plutselig ble invitasjonen trukket.

Bandehy var invitert via Talerlisten AS. Selskapet fikk som begrunnelse for avbestillingen at Bandehy har «litt for ekstreme meninger rundt islam, osv.»

