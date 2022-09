Kritisk lav fyllingsgrad for Støre og Vedum

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (til venstre) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la sist uke siste hånd på et budsjettforslag uten særlig mange godbiter.

Velgerstanden er på et rekordlavt nivå for Ap og Sp. Blir det blackout i vinter?

Denne høsten bør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønske seg ordentlig ruskevær. Høsten og vinteren bør være mild, men med mye nedbør og masse vind både i Sør-Norge og i Europa.

En mild vinter vil gi lavere behov for oppvarming. Mye vind her og på kontinentet vil sette fart i vindkraften. Mye regn på de rette stedene vil gi påfyll i kraftmagasinene. Mye snø i fjellet vil gi håp om at magasinene fylles opp når våren kommer.