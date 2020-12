Heller ikke muslimer bør generalisere om muslimer

Kan Fahad Qureshi se at det finnes andre rimelige måter å forstå karikaturer på?

Fahad Qureshi burde takke religionskritisk satire. Karlsen Anette / Stokke Olga

Nå nettopp

Et forsvar for Muhammed-karikaturer er et forsvar for islamofobi. Det skriver Fahad Qureshi i en kronikk i Aftenposten. Lederen for Islam Net skal ha takk for bidraget. Det er ikke ironisk ment. Diskusjonen må komme videre. Da er det viktig at også folk som han deltar.

For å ta dette fra en annen vinkel: Uten religionskritiske karikaturer ville Qureshi og andre muslimer neppe ha levd i Europa i dag.