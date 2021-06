Hvis man vil bli likt, er det lurt å være grei

Xi Jinping vil at Kina skal få et mer «elskelig» image.

Foto: Marvin Halleraker / marvin@marvin.no

Mandag talte Kinas president, Xi Jinping, til det øvre lederskapet i kommunistpartiet. Der sa han at det er viktig for landet å fortelle historien om seg selv på en positiv måte. Landet må bygge et image av et «troverdig, elskelig og respektabelt Kina», sa Xi.

Og dette kommer fra den samme mannen som sørget for at bilder av Ole Brumm ble sensurert i hele Kina fordi noen hadde gjort narr av at de to lignet på hverandre. For ikke å si den samme mannen som har innført den mest drakoniske politikken i Kina siden formann Mao. Han kan vanskelig sies å ha skapt et mer elskelig Kina.