Mandag legger hun frem nye tiltak. Jeg tror jeg vet hva hun vil si.

Det blir nok en dårlig nyhet. Og en god.

I helgen må statsminister Erna Solberg (H) bestemme seg for hvordan de nasjonale tiltakene skal være etter tirsdag 19. januar. Foto: Berit Roald / NTB

Det suger å være norsk for tiden. En venn sa en dag at han følte seg som Jack Nicholson i Ondskapens hotell. Ingen kolleger. Ingen som kommer på besøk. Ingen fotballtrening, ingen korsang, ingen konserter, ingen barrunder.

All work and no play makes Jack a dull boy.