Fritt skolevalg er ikke bra nok for Viken lenger

Det er langt fra Gol til Stabekk. Men det skulle man ikke tro når man ser på skolepolitikken.

Viken får nye regler for opptak til videregående skole. Stenersen, Tor

Nå nettopp

Plutselig er det kommet nye regler for opptak til videregående skole i Viken. Det er 75 videregående skoler i fylket. Tusenvis av elever. Har noen fått det med seg?

En av de store omveltningene for nokså mange her i landet er som kjent at politikerne har laget den fylkeskommunale bastarden Viken.