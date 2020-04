Mens pandemien herjer, er et jubileum forbigått i stillhet. Det har ikke vært så mye som et virtuelt frokostmøte for å markere at det nå er 20 år siden Jens Stoltenberg dannet sin første regjering.

Et hederlig unntak er Morgenbladet som markerte det hele med over 20 sider Stoltenberg 1-spesial før påske. Er det i overkant mye? Absolutt ikke.