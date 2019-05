I 1890 gikk det aller første 1. mai-toget ut fra Youngstorget i Kristiania, med krav om «normal arbeidsdag 8 timer» på hvite bannere. Kravet ble betraktet som fullstendig urealistisk i Norge i 1890-årene, men i 1919 var det innfridd.

Det ble gjort stas på dette stolte hundreårsjubileet på Youngstorget i går. Rødts Eivor Evenrud sa at tiden nå var moden for å kjempe gjennom sekstimersdagen, men uten å få folkemengden til å hive seg på kravet i begeistring.

Så hva var i stedet det politiske poenget i Oslo 1. mai 2019? Selve saken?

Mye folk, god stemning

Regien og stemningen var det lite å utsette på. Youngstorget var ikke fullt så tettpakket og trangt som på de ikoniske 50-tallsbildene med statsminister Einar Gerhardsen på talerstolen, men fremmøtet var stort. Alle byens ledende janitsjarorkestre og fagforeningsorkestre medvirket på vanlig måte, gamle faner ble luftet med stolthet, de viktigste parolene var også trygge og samlende og gjenkjennelige for arbeiderbevegelsen:

Sterkere fellesskap, nei til økte forskjeller, hele og faste stillinger fremfor innleie og korttidskontrakter, styrking av tariffavtalene. I det politiske fundamentet for dagen hadde Oslo LO fått på plass noen paroler som en Støre-regjering ikke vil gå med på, av typen «boikott Israel» og «nei til EØS», men sånn må det være på 1. mai. Streikende SAS-piloter skulle også ha sine støtteerklæringer, de møtte selv opp i et helt annet antall enn hva de har for vane på maidagen.

Alf Roar Rasmussen

Mange i mengden husker Bull

Men saken? Utsikten til det historiske? Det kom i byrådsleder Raymond Johansens hovedtale. Han vant valget og dannet byråd med SV og Miljøpartiet De Grønne i 2015, en slags historisk hendelse også dét.

– Men dere, sa han oppstemt til mengden:

– Ved høstens valg kan et Ap-ledet byråd bli gjenvalgt for første gang på 50 år. Vi har ikke klart det siden Brynjulf Bull!

Bull var Oslos ordfører fra 1951 til 1955 og igjen fra 1964 til 1975. Temmelig mange av de fremmøtte var gamle nok til å huske dét, men det er lenge siden.

Nye bommer i en kinkig tid

1. juni er det åpningsdag for 53 nye bomstasjoner og et innkrevningssystem som gjør at tre av fire bilturer i Oslo blir avgiftsbelagt, mot bare en av to i dag. Sånne hendelser kan fort skape dårlig stemning i deler av velgermassen tre små måneder før et valg. Raymond Johansen lot diskret være å nevne disse bommene i sin tale, litt pussig var det kanskje også at byrådspartner MDG var uten taletid på Youngstorget.

Men toget satte seg i bevegelse oppover Karl Johan, en kjempelang, saktegående politisk à la carte-prosesjon med alt fra forsvar av Ullevål sykehus til kelnernes kamp mot avgifter på driks.

Tomt rundt telt

Hvordan gikk budskapene hjem hos alle sparkesyklistene som gjorde et opphold for å se på, eller hos de hvitvinsnippende fortausgjestene som kastet interesserte blikk på de forbipasserende fra sine baser på Grand Café?

Vi vet det først til høsten. Men bare noen ganske få var å se rundt det store partyteltet ved Stortinget der Oslo Frp aksjonerte for et Oslo uten bompenger.