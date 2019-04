Det er sjokkerende når historien forsvinner foran øynene på oss. Og det var gripende å se hvordan franskmenn falt gråtende på kne i bønn for kirken sin i går kveld.

I det litt større bildet er brannen i Notre-Dame en ubehagelig påminnelse om hvor sårbar denne viktige delen av Europas kulturarv er. For når sant skal sies, er det overhodet ikke ubegripelig at kirker brenner. Det er tvert imot et mirakel at de ikke brenner oftere.

Også i Norge, det skal gudene vite.

Én i året

For å holde oss til nær historie: Mellom 2009 og 2017 var det åtte kirkebranner i Norge. I fem av tilfellene ble kirken totalskadet. Våler kirke, Hønefoss kirke, Kopervik kirke på Karmøy, Jesu kirke i Porsgrunn og Rørvik kirke i Trøndelag ble slukt av flammene. Kirkene i Randsfjord, Fiksdal og Sandeid ble skadet, men lot seg redde.

To av tre kirker ble totalskadet eller brant ned til grunnen da de først tok fyr. Det er det gode grunner til.

Åserud, Lise / SCANPIX

Elendig brannsikring

I november 2010 publiserte Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Rapporten Vel bevart? En tilstandsrapport for norske kirker. Den avdekket alvorlige feil ved de elektriske anleggene i 81,4 prosent av kirkene. Kirkene med høy vernestatus kom dårligst ut. En tredel av kirkene hadde ikke installert automatisk brannvarslingsanlegg overhodet. To av tre kirker hadde ikke utvendig branndeteksjon. Automatisk slukking nesten var helt fraværende. Under 10 prosent av kirkebyggene hadde montert en eller annen form for slukkeanlegg.

Den nyeste nøkkeltaIlsrapporten kom for et år siden. Den viste at det fortsatt bare er 12 prosent av kirkene som har automatisk brannslukningsanlegg. Fortsetter oppgraderingen i det tempoet, vil ikke målet om slike anlegg i rundt 70 prosent av norske kirker være nådd før om 130 år.

Kollekten strekker ikke til

Problemet er ansvarsfordelingen. Riksantikvaren har ansvar for landets 28 stavkirker, i tillegg til noen få middelalderkirker. Disse kirkene er godt sikret, og Riksantikvaren signerte så sent som for noen dager siden en fornying av en omfattende brannsikringsavtale med byggsikkerhetsleverandøren Cowi.

Resten av landets kirkebygg har kommunene ansvaret for, og der flyter det som regel ikke av melk og honning. Ikke er det noen liten jobb å sikre kirkene heller. Oppgraderingen av de 28 stavkirkene kostet 150 millioner og tok 15 år. Steinkirkene kan bli mye dyrere.

Staten kan ikke instruere kommunene til å oppgradere kirkene. Og hadde de kunnet det, ville mange av kommunene uansett ikke klart det. For eksempel har Re kommune i Vestfold tre steinkirker fra middelalderen og bare 9.600 innbyggere.

Med andre ord: Norske kirker kommer høyst sannsynlig til å brenne ned i brukbar hastighet de neste 100 årene også – med mindre staten gjør noe.

Venter på «strategi»

I disse dager er det 25 år siden Varg «Greven» Vikernes ble dømt for å ha brent ned Åsane kirke i Bergen, Skjold kirke i Vindafjord og Holmenkollen kapell i Oslo.

Den gangen snakket alle om brannsikring av norske kirker, selvsagt, og debatten har blusset opp igjen hver gang en kirke har gått opp i røyk siden. Men lite har skjedd, bortsett fra 10 millioner til et bevaringsprogram på statsbudsjettet i år, som jo er en begynnelse, om enn beskjeden.

I Granavolden-plattformen står det at «Regjeringen vil utarbeide en strategi for hvordan alle fredede og verneverdige kirker kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå». Strategien trenger ikke inneholde løfter om at staten skal betale for hele gildet, men den bør inneholde en plan som gjør det mulig for kommunene å ta vare på norske kirker før det går med dem som med Notre-Dame.

Og nå brenner det under føttene på dem.