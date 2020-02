Stadig refererer noen til et «vi» i ordskiftet. Som regel menes «vi nordmenn», men hvem er de, eventuelt vi? Noen føler de har svaret, men kan ikke sette ord på det. Andre har mange ord, men intet svar. Atter andre er vrangt innstilt til tanken om et vi, for det finnes mange duster her i landet.

Men om man nå skulle ha et åpent sinn, hvordan kan man utforske det norske vi?