«Ny runde i Krekar-saken».

Det var en nyhetsmelding som kom igjen og igjen, i stadig nye fasonger. Det ble så mange av disse Krekar-rundene at avistegner Inge Grødum alt i 2006 tegnet mullaen som langdistanseløper i skøytetrikot.

Torsdag morgen kom rundemeldingen i en ny og oppsiktsvekkende variant. Krekar var plutselig i koronakrisens Italia, utsendt i diskresjon, uten at hverken familien i Oslo eller advokat Brynjar Meling i Stavanger var blitt forhåndsorientert.

Meling skånet ikke så mange av øvrighetene da han i VG kommenterte utsendelsen slik:

– Dette er en skammens dag for alle de som ikke har hindret utlevering av en åpenbart uskyldig mann. En skammens dag for PST, for Riksadvokaten, for Oslo tingrett, for Borgarting lagmannsrett, for Høyesterett, for regjeringen, for Høyre, for Venstre, for KrF, for regjeringen, for opposisjonen.

I denne saken får vi likevel mene og tro at Meling tar feil og at regjeringen har handlet rett etter 60–70 runder med Krekar i norske rettssaler. Han sendes ikke til galgen, men fra en rettsstat til en annen.

Fare for landets sikkerhet

Krekar, som kom som kvoteflyktning i 1991 og egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, ble av Høyesterett i 2007 vurdert som en fare for landets sikkerhet. I 2012 ble han dømt til fengsel for drapstrusler mot Erna Solberg. Krekar har vært mistenkt for grove forbrytelser, som tidligere leder for opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Han er også ført på FNs liste over støttespillere for terrornettverket Al-Qaida.

Symbol på det umulige

Skiftende regjeringer har ønsket å få mannen ut av landet, men det har strandet på Norges folkerettslige forpliktelser. Fra Irak var det umulig å få noen garanti for at Krekar ikke ville bli drept eller torturtert ved en utsendelse.

Dermed endte han som selve symbolet på hvor vanskelig det kan være å sette enkle politiske løfter ut i livet. Frp gikk i 2013 til valg på å sette Krekar på første fly ut av landet, men partiet skulle etterpå mønstre fem justisministre som ikke fikk det til. Justisminister Anders Anundsen ga i 2015 beskjed om at Krekar skulle sendes til den berømte skibygda Kyrksæterøra i Trøndelag, men lyktes heller ikke med det.

Mullaløft ble et nyord

Mellom de mange rettsrundene er Krekar blitt midtpunkt for intense samfunnsdebatter, blant annet om hva som ligger i begrepet krenkelse. Hele 16 år er nå gått siden komikeren Shabana Rehman tok tak i mullaen og løftet ham høyt til værs på utestedet Smuget i Oslo. Krekar var der for å presentere sin bok Med egne ord, men mullaløftet tok all oppmerksomhet og nordmenn lo.

Genialt humorstunt mot en selvhøytidelig fundamentalist? Eller utidig overtramp mot en mann som tross alt stilte til åpen, demokratisk debatt? Politiet henla anmeldelsen, diskusjonen fortsatte.

Utleveringen til Italia kommer etter at en domstol i landet i fjor dømte Krekar til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Om dommen er gal, som advokat Meling mener, må kampen føres videre i Italia.

Og dermed var siste ord i Norge sagt? Siste runde i Krekar-saken tatt? Den som måtte tro det, kjenner den imponerende standhaftige Meling dårlig.