I Oslos byutvikling er det noen prosjekter som bare ikke vil seg.

I skogen på grensen mot Oppegård ligger Gjersrud-Stensrud-området, som i flere tiår har figurert på listene over Oslos «boligreserver», og så sent som i 2016 ble det fremmet en reguleringsplan for området. Men i praksis kommer det neppe til å bli noe av. Det er ikke lønnsomt å sette i gang, området mangler gode transportløsninger, og siden sist har til og med Miljøpartiet De Grønne vedtatt at de er mot utbygging der.