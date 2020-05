Fra tid til annen får politikere det for seg at en eller annen sektor har behov for reform. Ofte er det lurt. Noen ganger er det mindre lurt.

Nylig kom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet frem til at studienes relevans for arbeidslivet skal bli en ny faktor i finansieringen. Det kan bli litt av en nøtt. Hva er nå egentlig relevant arbeid for en filosof i våre dager? Alle kan jo ikke sitte i styret til Nicolai Tangen, slik filosofen Henrik Syse gjør.