Politikerne gjør ungdomsvolden farligere | Joacim Lund

I A-magasinet kunne vi denne helgen lese om en gjeng ungdommer i Oslo vest som nylig ble dømt etter en spektakulær voldsodyssé i fjor høst.

Mer eller mindre tilfeldige enkeltpersoner ble ofre. Noen ganger var målet å stjele et par hodetelefoner eller en mobiltelefon. Andre ganger var volden målet i seg selv. Ett offer ble slått med en jernstang, en annen med sitt eget belte.

For tre uker siden meldte Oslo-politiet igjen om tilsynelatende uprovosert vold mot enkeltpersoner, i noen av tilfellene utøvd av «et større antall gjerningspersoner».

Alle hater tilfeldig vold. Derfor er det fristende å slå politisk mynt på det.

Tissetrengte populister

Christian Tybring-Gjedde (Frp) så åpenbart ikke poenget med å vente på etterforskningen, og slo raskt fast at årsaken til volden var islam (og intoleranse, ironisk nok). Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) etterlyste bedre muligheter til å bure mindreårige inne, og fikk støtte fra Jan Bøhler (A), som også ønsker seg mer avskrekkende straffereaksjoner. Himanshu Gulati (Frp) ville straffe foreldrene.

Alle gjør samme feil. De forenkler og fordummer debatten. For er det én ting vi kan være sikre på, er det at dette er komplekse problemer, og at det derfor heller ikke finnes enkle løsninger.

Ryddetid!

Vi snakker ikke om Young Guns eller A- og B-gjengen. Vi snakker heller ikke om to pære fulle 25-åringer som barker sammen i kebabkøen fordi en av dem søler mais. Dette er ungdommer, noen av dem helt ned i begynnelsen av tenårene, som brekker neser og kanskje lefler med rus mens de akselerer nedover skråplanet.

Som jo ikke er et nytt fenomen, bør jeg kanskje legge til.

Da jeg var tenåring på 1980-tallet, fantes det rikelig med anledninger til å få juling. Jeg har selv opplevd å bli slått bevisstløs utenfor et grendehus på Skedsmokorset av en ungdomsgjeng med etnisk bakgrunn fra øvre Romerike. En annen gjeng, biologisk sett fra Gansdalen, tror jeg, viste steinansikt og blanke våpen utenfor en nattklubb i Lillestrøm. En tredje gjeng med bakgrunn fra Lørenskog kjørte rundt i en rusten Dodge van og banket opp folk med dunjakke.

Jeg visste hvem noen av dem var. Fellesnevnere var problemer med skolen, trøblete personlige relasjoner og konflikter med familie, lærere og medelever. Og større nysgjerrighet på rus. De fant mestring og respekt i destruktive fellesskap.

Omtrent som nå, altså.

OK, det er komplisert

Vi hadde ungdomsvold i Norge lenge før vi hadde innvandrere, uten at noen hevdet at det skyldtes kristendommen. Men nå er ungdommer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn overrepresentert i voldsstatistikken. Da gjelder det å holde tungen rett i munnen og forsøke å finne ut både hva det skyldes og hva en kan gjøre med det.

I rapporten Unge ranere i den globale byen går det frem at omfanget av såkalt problemadferd blant unge har gått ned de siste to tiårene. De siste par årene har volden økt litt igjen.

En annen (litt aldrende) SSB-studie sammenligner ungdomskriminalitet (ikke vold isolert, men det henger sammen) blant etnisk norske og ikke-vestlige innvandrere. Et interessant funn der er at opprinnelse uomtvistelig betyr noe, men langtfra alt. En kan for eksempel se for seg at språkproblemer, diskriminering, manglende tillit til samfunnsinstitusjonene, voldelig barneoppdragelse og fattigdom kan henge sammen med integreringsproblemer og virke negativt.

Men en lang rekke andre forhold, som tilknytning til arbeidsliv og skole, bosted, flytting, foreldres utdanningsnivå, mottak av sosialhjelp, psykisk helse, rus og vold i hjemmet spiller også inn.

Ungdomsvolden kan skyldes en kombinasjon av mange ting. Effektive tiltak kan være fengsel, men det kan også være forebyggende politiarbeid i og utenfor skolen, tiltak for å få elever til å fullføre skolen, oppgradering av bomiljø og velferdstiltak i utsatte områder, meningsfulle fritidsaktiviteter og mye annet – og ikke minst kombinasjonen av dem. I evalueringen av Groruddalssatsingen ble det slått fast at mange av de positive resultatene kom nettopp av kombinasjonen av ulike tiltak.

Skjerpings, politikere

Ingen vil bo i en by der en må se seg over skulderen etter voldelige ungdomsgjenger. Men når årsakene til voldsproblemet er så mange og sammensatte, er det for svakt å si at problemet er islam og løsningen er å bure ungdommene inne.

Det kan kanskje engasjere og skape en illusjon av handlekraftig politikk. Men dette problemet krever mer. En må konsentrere seg veldig hardt dersom en skal forstå det og tenke ut effektive tiltak.

Folkevalgte med konsentrasjonsvansker gjør derfor volden mer skremmende, ikke mindre.