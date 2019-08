«I et mannsdominert samfunn som det norske har det ofte vært vanskelig for kvinner å få gjennomslag for sine ønsker og behov».

Sitatet er fra debattinnlegget som startet en av sommerens store debatter i Dagsavisen, signert psykolog og tidligere SV-politiker Torild Skard. Hun mener at barn begynner altfor tidlig i barnehage, og at mannlig undertrykkelse av kvinner er en av årsakene til det.