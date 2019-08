«Så langt har vi lært at Rødt og Ap ikke vil ha private omsorgstjenester. Det vil Høyre og Frp. Sp vil ut av EU og EØS. Det vil ikke Venstre. MDG vil redde verden, særlig de fattige barna i afrika. Og Jonas har sagt "jævlig" på TV.»

Seeren som oppsummerte partilederdebatten på denne måten er over gjennomsnittet opptatt av politikk og under 50 år. Det er det ikke mange av NRKs seere som er. Derfor har NRK prøvd å fornye konseptet med dueller mellom to og to partiledere. Det er et godt grep, ikke minst fordi de er så å si fri for kakling.