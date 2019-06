For fem år og én uke siden ble Jonas Gahr Støre leder av Arbeiderpartiet. Han tenkte nok at det skulle bli en forholdsvis smal sak å vinne valget i 2017. Å bli statsminister, jobben han har stemplet i pannen. Tidlige meningsmålinger tydet på det samme.

Denne uken sto han på et pressemøte med blå blazer, grått hår og rød tusj og med et kriserammet partis siste krafttak for å komme på offensiven før sommerferien og høstens kommunevalg: «83 tiltak for sterkere fellesskap mot økende forskjeller.»