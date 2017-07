Petter Snare er rett mann til å sette Bergen på kunstkartet

Fakta: Kode Ett av Nordens største museer for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. Består av tilsammen syv museumsbygninger og forvalter rundt 50.000 verk.

Petter Snare (47) er en av landets toneangivende kunstsamlere, og han har vært både gallerist og er forlegger med kunstbokforlaget Teknisk Industri. Før han tiltrer sin nye stilling er han jurist ved kemnerkontoret i Nedre Romerike.

Det er nok ingen som har bekledt toppstillinger i et norsk museum med en slik bakgrunn før, men det er nettopp dét som kan gi nytt liv til Kode (Kunstmuseene i Bergen) og sette Bergen tydeligere på kunstkartet.

Må kunne tenke utenfor boksen

Snare dukket opp på kunstscenen da han startet Standard (Oslo) sammen med kunsthistoriker Eivind Furnesvik i 2005. De gikk hver sin vei to år senere, men galleriet hadde allerede da markert seg kraftig, også internasjonalt.

Som styreleder i Bergen Kunsthall og Bergen Assembly er han intet ubeskrevet blad i Bergen, heller.

Det har riktignok vært buldring i avisspaltene i Bergensavisene i det siste, blant annet fordi han ikke har formell kunstutdannelse, men hans særegne profil kan gi et friskere skråblikk på kunsten enn «riktig» skolerte kunsthistorikere. Kode trenger noen som kan tenke utenfor boksen.

Snare er selvstendig og sjenerøs

Trygve Indrelid

Pasjonert interesse for kunst og sammensatt erfaring – som forener det praktisk-økonomiske og det kunstfaglige – kan få museet inn i nye baner. Så kan Kode-staben tette direktørens kunsthistoriske hull.

Jeg har særlig tro på spennende kombinasjoner av den historiske samlingen og samtidskunst, som er Snares spesiale.

Snare er en selvstendig, sjenerøs og interessant samler som – etter hva jeg kjenner til – vil ta seg tid til å bli kjent med kunst som kan gå under radaren hos andre.

Viktig samspill

Ambisjonen er dessuten på rett sted når det gjelder den vestlandske kunstscenen og formidling. Store institusjoner har lett for å isolere seg fra mindre kunstinitiativer og kunstnerdrevne gallerier. Snare vil styrke samarbeidet med den lokale kunstscenen, og det er det jammen er på tide at KODE gjør.

«I kontrast til det smale får bredden sin betydning, og jeg ønsker å satse på samspillet mellom de to,» sier han (Klassekampen, 5.6).

Riktig tenkt: å sikre lønnsomhet gjennom populære, større, utstillinger gir spillerom for det smale. Det skal være rom for begge.

– Kunst er ikke pynt

Forleggervirksomheten forteller oss litt om hans interesser. En av bøkene på Teknisk Industri handler om atelierfellesskapet Borgen på Grønland i Oslo, hvor leien var lav. Slike steder er det stadig mindre av i sentrumsnære områder. Et kritisk blikk på gentrifisering og byutvikling, samt fokus på kunstnernes livsvilkår, er bra å ha med seg inn i den nye jobben.

Det kan også vitne om at han vil bringe samfunnsdebatten, ja, verden, inn i museet i større grad. Dét er velkomment – og vil kunne gi nytt liv til samlingen.

«Kunst er ikke pynt, kunst er der hvor samfunnet utvikles og debatteres,» forteller Snare meg i en e-post.

Kunst må få større plass i skolen

At han ønsker å nå ut i skolen er også lovende.

«Men først og fremst så tror jeg kunst må få større plass i skolen. Hvis ingen noensinne har fortalt deg at kunst er viktig, og brutt ned ideen om at du må ha særskilt kompetanse for å ha utbytte av kunst – så vil den såpeglatte veggen forbli foran deg og stenge for enhver innsikt». Exactly.

Det gjenstår naturligvis å se hvordan kompetanse oversettes til praksis, men forutsetningene for at Kode er stedet du bare må besøke er i hvert fall på plass.