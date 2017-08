Gode etiske reflekser krever trening. Derfor trengs virkelighetsdebatten.

Stein J. Bjørge

Mette Randem

Med Helga Hjorths bokutgivelse «Fri vilje» tok debatten om bruk av levende modeller i skjønnlitteraturen en ny vending. Romanen er skrevet som et svar til bestselgeren hennes søster Vigdis Hjorth utga i fjor, «Arv og miljø». Den gir et stikk motsatt bilde av dype konflikter som i romanene raser i en familie med mange likhetstrekk med den virkelige familien Hjorth.

Da «Arv og miljø» kom ut, stilte Aftenpostens anmelder spørsmål om etikken i Hjorths roman, og vi fulgte opp med en rekke artikler som tok for seg forholdet mellom fiksjon og virkelighet i boken, og konsekvensene av å bruke levende modeller i romaner.

Journalistikk som provoserte

Aftenposten fikk kritikk for å reise denne debatten, for å gå et skjønnlitterært verk etter i sømmene på denne måten. Også i kjølvannet av Helga Hjorths utgivelse har enkelte reaksjoner gått i retning av at en anser hele denne debatten for unødvendig eller uverdig.

Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik er en av mange forfattere og forlagsfolk som heller ikke nå ønsker seg noen «virkelighetsdebatt». I forrige uke uttalte hun til Aftenposten:

– Jeg er bekymret og mener det er lite fruktbart å snakke om dette som noe annet enn skjønnlitteratur.

Dette er et syn hun deler med mange.

Virkelighetsdebatten er blitt møtt med frykt for at den skal innskrenke forfatternes kunstneriske frihet. Men mitt klare inntrykk er at alle er enige om at kunstnere må få bruke egne erfaringer i sitt virke.

Men det blir for enkelt å sette «roman» på omslaget av en bok og tro at man med det kan slippe unna en debatt om etikk og moral, og grenser for hva en kan gjøre i litteraturen. For kunsten og litteraturen eksisterer ikke i et vakuum. Den får konsekvenser også i det virkelige livet.

Kulturfeltet har makt. Med det kommer ubehagelige spørsmål.

Jovisst har kunsten en frihet og egenverdi som gjør den vanskelig å sidestille med andre ytringer. Men når kulturfeltet i så stor grad som det gjør blir finansiert av offentlige midler, er en av hovedbegrunnelsene at kunsten har en rolle å spille i samfunnet vårt. En rolle som går langt utenfor kulturlivet selv.

Kunst og litteratur har makt. Og med det fører også kritiske spørsmål fra pressen. Når den gjør jobben sin.

Heldigvis tyder mottagelsen av Helga Hjorths motroman på at holdningene til denne debatten nå er i ferd med å endre seg.

I tillegg til Forfatterforeningens leder er det paradoksalt nok et presseorgan, Morgenbladet, som på lederplass i sterkest grad har tatt til orde for å slippe å forholde seg til både levende modeller og litteraturdebatten om dem.

Flere skjønnlitterære forfattere har derimot ønsket «Fri vilje» velkommen og svarer med en åpen og nyansert refleksjon rundt egen praksis.

Til Dagens Næringsliv sier for eksempel forfatter Helene Uri at hun angrer på at hun gjorde karakterer for gjenkjennelige i en av sine romaner. Hun erkjenner at makten fiksjonsforfattere besitter er enorm, og at de ikke er hevet over moralske og etiske hensyn selv om de skriver skjønnlitteratur.

– Derfor bør man behandle virkelige personer med ansvar og respekt dersom man skal bruke dem i litteraturen, sier Uri.

Jan Kjærstad sier til Aftenposten:

– Jeg tenker at det til syvende og sist er forfatteren selv som sitter med den etiske vurderingen. «jeg vet at dette vil såre noen -vil jeg gjøre det, eller vil jeg ikke?».

Etikk blir ikke til i et vakuum

Mange ganger er svaret ja, det er verdt det. Men hvordan gjør man en riktig etisk vurdering? Det kommer aldri til å komme noen fasit for det, og et forsøk på å lage en vil være dømt til å slå feil. Men en ting vet vi: den etiske ryggmargsrefleksen blir bedre av trening.

Og den beste treningen oppnår en gjennom en stadig pågående samtale om hva som er rett og galt, hvor grensene går, hva vi kan tillate oss. At dreiningen mot virkeligheten innen norsk samtidslitteratur de siste årene har avfødt en slik samtale, burde forfattere og forlag møte med åpne armer. Den er med på å gjøre dem bedre.