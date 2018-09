Det har boblet en stund – før eller siden måtte det koke over. Ove Jakobsen hos Le Benjamin fikk en femmer i Aftenposten, men var så frustrert over anmeldelsen at han skrev et leserinnlegg. Anmelderen hadde kalt bistroen hans et brasseri.

Feilen fikk neppe alvorlige konsekvenser for leserne eller restauranten. Men spørsmålet Jakobsen stiller er større og mer prinsipielt: