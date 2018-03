Inge D. Hanssen: Peter Madsen med bisarre tanker om kvinner, sex og død

Dagens vitneførsel her i København avslører usedvanlige sider ved Peter Madsens personlighet.

Det er på ingen måte noen A-4-person som sitter på tiltalebenken. En venninne av Madsen forteller fra vitneboksen om en person med personlighetstrekk utenom det vanlige.

- Jeg er psykopat, sa han ved en anledning til venninnen.

Men la straks til at han var en snill psykopat.

Seksuelle fantasier.

Peter Madsen bodde en periode hos kvinnen i 2016, men hun avviser at det var noen seksuell relasjon mellom dem.

Allikevel var sex et ofte tilbakevendende tema i samtalene deres – og det var gjerne snakk om seksuelle fantasier som nok ikke er vanlig i de tusen hjem.

- Han hadde helt ville seksuelle fantasier. Det ble villere og villere. Mer og mer ekstremt, sier kvinnen.

Fakta: Ubåtdrapet i København Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent at Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken startet i Københavns Byret 8. mars. Dom ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Snuff-filmer.

Ifølge vitnet snakket Peter Madsen gjerne om såkalte snuff-filmer; filmer som viser ekte drap eller selvmord. Han ville selv gjerne lage en slik film.

Madsen var i det hele tatt svært interessert i kvinner i relasjon til døden. Han hadde en slags dødsfascinasjon.

- Delte han noen seksuelle fantasier med deg? spør aktor Jakob Buch-Jepsen.

- Ved en anledning snakket han både om trekanter og firkanter og spurte om jeg kunne filme det. Jeg sa nei, svarer vitnet.

Den siste meldingen fra Kim Wall: «Han har tatt med kaffe og kaker»

Lukkede dører.

Også ettermiddagens rettsmøte var viet Madsens seksualliv. Et kvinnelig vitne som skal ha hatt et seksuelt forhold til ham gjennom lang tid, forklarte seg bak lukkede dører. Vi får derfor ikke vite hva hun forteller retten, men både aktor og forsvarer kan sitere fra vitneprovet dersom de finner det nødvendig når vi kommer så langt som til prosedyrene i denne saken.

Hvorfor all denne praten om Madsens noe uvanlige seksualliv?

Et viktig bevistema.

Aktor Buch-Jepsen mener at drapet på den svenske journalisten Kim Wall om bord i ubåten «Nautilus» var seksuelt motivert, og da blir Madsens seksualliv et naturlig bevistema i saken.

Derfor er hans tanker rundt seksualitet og hans fantasier rundt temaet viktig for påtalemyndigheten.

Dette har Peter Madsen forstått. Under forklaringen sin forsøkte han derfor etter beste evne å avdempe virkningen av det han vet vitner senere kommer til å fortelle her i retten.

- I en trekant er det jeg som er den kjedelige typen, sa han.

Kvinner, sex og død.

Det er en uttalelse som statsadvokaten garantert ikke vil skrive under på.

Etter hans oppfatning er det Madsens fascinasjon for kvinner, sex og død som ligger til grunn for et godt planlagt drap på Kim Wall.

Han levde ut sin egen seksuelle fantasi.

Kim Wall ble ofret.

