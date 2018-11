OK, her er et par ubehagelige sannheter: Vi spiser altfor mye kjøtt i Norge, og produserer enda mer. I ren desperasjon ble en million kilo kjøtt malt opp til fôr til pelsdyrindustrien i sommer. Det er passe sprøtt. Likevel har det norske kjøttberget nå vokst seg stort nok til at det har oppstått en slags Mannen-situasjon. Fjellet er så stort, og vi så små. Det er ute av kontroll. For stort til å håndtere. Ti millioner kilo.

Hvordan ble det slik?