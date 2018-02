La det være sagt først som sist: Google, Facebook, Apple og Amazon lager produkter og tjenester i verdensklasse. Både politikken, det offentlige, næringslivet og befolkningen nyter godt av dem. Jeg også. Det er ikke rart folk vil ha disse tjenestene, og det er heller ikke problemet.

Problemet er at disse selskapene, ofte kalt «Gang of four», eller «Firerbanden» på norsk, ved hjelp av aggressiv skatteplanlegging unndrar seg skatt i de markedene de opererer i. De tjener penger i bøtter og spann, men som restaurantlivet er det noen som alltid er på do når regningen kommer.

Lommerusk

En rapport fra S&D Group i Europaparlamentet viser at Google (gjennom Alphabet) skatter mellom 6 og 9 prosent utenfor Europa, men kun mellom 0,36 og 0,82 prosent i EU. Facebook har et skattenivå mellom 28 og 34 prosent utenfor EU, og et sted mellom 0,03 og 0,1 prosent innenfor Europa. Ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv i fjor sommer tjente Google 2,5 milliarder kroner i Norge i 2016, men betalte bare 2,9 millioner kroner i skatt, altså omtrent 0,1 prosent.

Det betyr trøbbel for norske bedrifter – og i neste rekke for folk flest – og er årsaken til at Finanskomiteen i Stortinget møttes onsdag morgen for å diskutere hvorvidt en såkalt Google-skatt bør utredes.

Fare for utflagging

I høringen var det mye snakk om mediebransjen, som sannsynligvis er truffet hardest av digitaliseringsbølgen så langt. Aftenpostens eier Schibsted var representert ved styreleder Ole Jacob Sunde. Han brukte Finn.no som eksempel: En norsk bedrift bygget på norsk teknologi, som skatter etter norske regler – men som konkurrerer direkte med Facebook, som knapt skatter i det hele tatt. Det er konkurranse på helt ulike vilkår, en kamp det er nærmest umulig å vinne. Med mindre Schibsted flytter Finn til Irland, da, slik at også de kan unndra seg skatt i Norge. Sunde bedyrer at det ikke foreligger planer om en slik flytting, men tanken er interessant.

Som forbruker ville du ikke merket noe som helst. Du ville fortsatt å legge ut gratis klappstoler og skistøvler til 200 kroner og få besøk av en kjøper fra samme bydel noen timer senere. Forskjellen ville vært at at heller ikke Finn bidro i nevneverdig grad til statskassen, og at en større del av finansieringen av velferdssamfunnet dermed måtte overlates til mannen i gata – eller kuttes.

Tro ikke et sekund at dette handler om store og lite innovative mediehus som gråter for sin egen, syke mor. Finn er bare et eksempel. Denne hodepinen er i ferd med å spre seg til de fleste andre næringer.

Globalisering og digitalisering av alle bransjer

Google er ikke en søkemotor. Facebook er ikke et skravlerom. Apple er ikke en rar datamaskin, og Amazon er ikke en bokhandel.

Det som tidligere var Google, er nå blitt moderskipet Alphabet. Det organiserer selskaper som jobber med alt fra helseteknologi, smarte samfunn og selvkjørende biler til kapitalforvaltning, energi og smarte dingser du kan fylle hjemmet ditt med. Amazon, den største av dem alle, er kanskje mest kjent for bøker, men jobber med alt fra dagligvarebutikker til droneleveringer og e-handel. Apple har kastet seg inn i bilindustrien for å spe på inntektene fra hardwaresalg og kulturdistribusjon. Facebook satser på rubrikkannonser og sier at de vil bli verdens beste avis. Bare for å nevne noe.

Til sammen dekker firerbanden de fleste bransjer. Alle fire konkurrerer mot lokale, regionale og nasjonale bedrifter i Norge og de fleste andre nasjoner. Og de har ansatt verdens beste skatteplanleggere for å finne smutthullene, slik at de skal slippe å konkurrere på like vilkår og bidra til samfunnene de opererer i.

De aller fleste i norsk politikk og nærlingsliv misliker det. Tusenkronersspørsmålet er hva det er mulig å gjøre med det.

Tenke globalt, handle lokalt

Et underlig argument som stadig dukker opp er at Norge bør støtte opp om det internasjonale skattesamarbeidet, vente på en OECD-rapport som er varslet i 2020 og unngå nasjonale særregler. Men det ene utelukker ikke det andre. Norge kan både iverksette nasjonale tiltak for å demme opp for skatteflukten og ta med seg erfaringene til de internasjonale forhandlingene, slik India, Frankrike og Storbritannia har gjort, for å nevne noen. Det bør i alle fall utredes.

En utredning kan kartlegge hvordan Norge kan tilpasse seg den digitale, grenseløse økonomien uten å kjøle ned investeringsviljen i det nasjonale økosystemet rundt de store teknologibedriftene, slik Abelia er bekymret for.

Tiden er moden for å blåse liv i Gro Harlem Brundtlands mantra fra slutten av 1980-tallet: Tenke globalt, handle lokalt. Eller mer direkte:

Puss futen på dem.