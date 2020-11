Fortjent kritikk for Atlantic Crossing

NRK forsvarer fiksjon. Kringkastingsrådet er heldigvis også opptatt av virkelighet.

Kronprinsesse Märtha (Sofia Helin) og president Franklin D. Roosevelt (Kyle MacLachlan) var annen verdenskrigs egentlige radarpar. Slik kan dramaserien Atlantic Crossing tolkes. Dusan Martincek / e-mail

25. nov. 2020 22:21 Sist oppdatert 6 minutter siden

«La skaperne av Atlantic Crossing skrive en episode av The Crown», foreslo en tilfeldig forbipasserende i Facebook-strømmen. «Så kan Diana gjenoppstå fra de døde og vinne Irak-krigen.»

Han var kanskje litt for spydig. Diskusjonen i Kringkastingsrådet om Atlantic Crossing fulgte et mer tradisjonelt spor. Først sa NRK at det ikke var noe å kritisere. Så kom den eksterne innlederen Tor Bomann-Larsen med kritikk i grenselandet mellom slakt og blodbad. Serieskaperne avviste kritikken.