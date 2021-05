Nasjonalisten som kveler sitt eget folk

Han valgte religion foran smittevern. Konflikt foran kunnskap. Statsminister Narendra Modi har det øverste ansvaret for smittebølgen som nå truer India.

Statsminister Narendra Modi holdt folkemøte for sine tilhengere i Vest-Bengal i mars. Superspreder-møter har bidratt til en enorm ny smittebølge i landet. Foto: Bikas Das / AP

Tar koronaviruset livet av populistbølgen som har sveipet over verden de siste årene?

Det er kanskje litt prematurt å svare et rungende ja på det spørsmålet. Men pandemien har vært et kraftig tilbakeslag for flere av bølgens fremste surfere.