Ni ganger så høy smitte blant pakistanere. Hvorfor?

Det handler ikke om trangboddhet likevel.

Tegning: Marvin Halleraker/marvin@marvin.no

21. apr. 2021 20:12 Sist oppdatert 55 minutter siden

Over et år inn i pandemien har Folkehelseinstituttet (FHI) etter hvert mye data om hvem som er blitt smittet av koronaviruset. FHI fortjener honnør for å dele dataene åpent.

Åpenhet om situasjonen er viktig ikke bare for å skåne dem som først og fremst rammes. Men det handler også om å kunne tilpasse råd og regler slik at de treffer der hvor smitten er størst, og hvor sykdom og død rammer hardest.