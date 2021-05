Blir kontantstøtten endelig fjernet?

Det er slett ikke sikkert.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg ville beholde kontantstøtten, men tapte på eget landsmøte. Foto: NTB/Berit Roald

6 minutter siden

Statsminister Erna Solberg gikk på et realt nederlag søndag. Et klart flertall på Høyres landsmøte gikk inn for å fjerne kontantstøtten. I stedet vil partiet ha en ventestøtte for familier som har søkt barnehageplass.

I 1997 gikk Høyre til valg på at familier som ikke sendte barna i barnehage, i stedet skulle få kontantstøtte. Siden har partiet forsvart ordningen i tykt og tynt.