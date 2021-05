Livet er mer enn å unngå døden

Gjenåpning er risikabelt, men det er det også å vente.

Det er den draumen, for noen. Men er det klokt å presse utepilsen frem nå? Foto: Stian Lysberg Solum

26. mai 2021 19:34 Sist oppdatert nå nettopp

Veien til frihet åpner seg. Nå kommer diskusjonen om det skjer for fort. Mange sitter fast i frykten, for egen eller andres helse. Når det fortsatt kommer små smittebølger og nye mutasjoner, burde man ikke dempe maset om årets første utepils i en måned eller to til? Særlig i dette været.

Ett ekstra dødsfall på grunn av for tidlig åpning er ett for mye, vil de mene.