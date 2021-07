Aftenpostens artikkel om MS Thorbjørn burde vært løst på en mer hensynsfull måte

MS Thorbjørn brukes som ferge mellom Utøya og fastlandet. Båten er i utgangspunktet bygget som et militært landgangsfartøy. Bildet er tatt under 22.juli-kommisjonens befaring i oktober 2011.

10 år etter 22. juli får mediene et fortjent kritisk søkelys mot seg. I Aftenposten er det særlig én artikkel vi har brukt tid på å diskutere.

AUF-lederen og åtte andre reddet livet da de flyktet med fergen MS Thorbjørn kort tid etter at terroristen begynte å skyte på Utøya 22. juli 2011. Etter terrorangrepet ble det fremmet til dels drøye spekulasjoner om fergens rolle. I kommentarfelt, på sosiale medier og delvis også i pressen ble det stilt spørsmål ved at AUF-lederen flyktet, hvor mange som kunne fått plass om bord og om fergen kunne blitt brukt av politiet.

Samme høst bekreftet 22. juli-kommisjonen at de ville se på fergens bevegelser. Det var mange ubesvarte spørsmål og spekulasjoner, og det var behov for svar og fakta.

Det var bakteppet da Aftenposten i januar 2012 publiserte artikkelen «Dette skjedde på MS Thorbjørn». Med artikkelen forsøkte vi å fortelle hva som faktisk skjedde, samt skildre kaoset, usikkerheten og den vanskelige situasjonen alle på båten befant seg i. Intensjonen var også å rette opp inntrykket eller avlive noen av spekulasjonene som florerte.

Saken sto på trykk i papiravisen 7. januar 2012.

Flere reagerte på artikkelen

Artikkelen baserte seg på lekkede politiavhør av dem som var om bord. Det var avhør av hovedsakelig unge AUF-ere som nettopp hadde overlevd et terrorangrep. Vi vurderte at forklaringene deres var av stor offentlig interesse. Hensikten med artikkelen var å gi en nøktern gjengivelse av hva som skjedde basert på det som ble fortalt på et tidlig tidspunkt.

Både AUFs advokat og støttegruppen etter 22. juli reagerte sterkt negativt på artikkelen og bruken av avhørene. Aftenposten ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg, men ble ikke felt.

Lars Fjærli Hjetland var en av dem som var om bord i fergen. I begynnelsen av denne uken skrev han for første gang om sin opplevelse av artikkelen i Aftenposten. På Twitter skrev han at Aftenposten i saken om MS Thorbjørn «valgte å trykke lekkede detaljer fra mitt og andres politiavhør. Jeg forsøkte å stoppe dem. Det var et avhøret om mitt mest sårbare øyeblikk og innholdet skulle brukes i en sak mot oss om bord. Aftenposten hørte ikke på meg».

Han beskrev at han i årene etter terroren har kjent på skyld og skam og vegret seg for å fortelle historien om hvordan han overlevde terroren på Utøya. Han opplevde at mediene gransket ham og de andre om bord.

Hensikten var å gi svar på noen ubesvarte spørsmål

De som kjenner vurderingene som ble gjort av oss i 2012, jobber ikke lenger i Aftenposten. Denne uken har vi snakket med Hjetland og tidligere AUF-leder Eskil Pedersen. Vi har også gått gjennom artikkelen, PFU-redegjørelsen og forsøkt å gå opp hvilke vurderinger som ble gjort den gangen.

Vår konklusjon er fortsatt at det var gode grunner til å publisere artikkelen i en tid hvor det var så mange ubesvarte spørsmål og spekulasjoner. Hensikten var å gi et svar, men når Hjetland og andre i stedet opplever det som at vi stiller spørsmål ved hvordan de reddet livet, må vi lytte til dem. Det var ikke vår intensjon.

Da Aftenposten publiserte artikkelen, sto de vi omtalte allerede i en svært vanskelig situasjon. De hadde nylig overlevd et terrorangrep. De var utpekt som mål på grunn av sitt politiske engasjement. De sørget over tapet av venner og nære. På toppen kom rykter og usanne historier om hva som skjedde da de flyktet med fergen.

Aftenposten så ikke rekkevidden av hvor traumatiserende artikkelen var for unge mennesker i en allerede svært sårbar situasjon. Vi beklager at den ikke ble løst på en mer hensynsfull måte.

Artikkelen burde vært løst på en annen måte

I tiden etter terroren intervjuet vi og skapte tillit til mange berørte. De overlevende fikk i stor grad styre hva de ønsket å fortelle. Det ble lagt til rette for at de fikk se gjennom manus og bilder på forhånd. Slik var det ikke i artikkelen om MS Torbjørn.

Artikkelen baserte seg i stedet på lekkede politiavhør. Dette var avhør av svært unge mennesker med en ekstrem erfaring bak seg. Det ville vært en bedre løsning å snakke med de overlevende i forkant, spørre hvordan de vurderte opplysningene de ga i avhør og diskutere konsekvensene av en mulig publisering. Da ville også Aftenposten hatt med i vurderingen de rådene AUF-ledelsen fikk fra psykologer om ikke å snakke om dårlig samvittighet og tvil knyttet til valgene som måtte tas den dagen. Å sette opplysningene fra avhørene inn i en større sammenheng, med psykologer og andre fagpersoner, ville også styrket saken. Det hadde gitt mer kontekst til opplysningene som ble viderebrakt.

Vi beklager at artikkelen ble løst slik, og at det har vært en tilleggsbelastning for Hjetland og andre om bord.

Medienes kontakt og dialog med unge og uerfarne kilder har vært diskutert mange ganger de siste ti årene. Etter Bar Vulkan-saken, der VG ble felt på fem punkter i Vær Varsom Plakaten, nedsatte Presseforbundet et kildeutvalg. Et viktig punkt er utvalgets påpekninger om medienes kontakt og dialog med unge og uerfarne kilder.

For eksempel denne uttalelsen fra PFU: «Når journalister snakker med unge, uerfarne kilder må man være ekstra tydelig, også på billedbruk og kontekst. Når omtalen i tillegg gjelder en sårbar situasjon, der klager er hovedperson, forsterkes kravene til varsomhet fra medienes side, også med tanke på presentasjonen.»

Tillit er avgjørende for å kunne fortelle historiene

I 2017 og 2018 arbeidet vi med å avdekke seksuell trakassering, overgrep og tildekking av uønskede hendelser i noen av de politiske ungdomspartiene. Aftenposten snakket med unge kilder som hadde lite erfaring med mediene og ingen erfaring i å snakke om så vanskelige saker som dette var. I etterkant av denne journalistikken ga flere av dem kritiske tilbakemeldinger til oss, blant annet om at metodene og sjargongen vår var altfor innforstått.

Av dette lærte vi mye om hvordan unge, uerfarne kilder kan oppleve møtet med pressen. Det må vi være ydmyke for. Å lytte til dem er viktig. Det har også ført til at dialogen med kildene i større grad blir vektlagt før publiseringer.

Hjetlands åpenhet om hvordan han opplevde artikkelen om MS Thorbjørn er nok et viktig læringspunkt. Vi mener vi ville håndtert dette annerledes i dag.

De siste årene har Aftenposten og A-magasinet jobbet systematisk med å bygge et tillitsfullt forhold til kildene som opplevde 22. juli. Det samarbeidet har vært avgjørende for at historiene er blitt fortalt og for at kildene har hatt en god opplevelse av møtet med journalistene. Det arbeidet skal vi fortsette med.