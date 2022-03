Hvor går man når Kina ikke vil være bestevenner mer?

Nå nettopp

President Vladimir Putin og statsminister Narendra Modi har noen felles interesser.

Russland beiler til Tyrkia og India i møte med Kinas kalde skulder.

For et par uker siden skjedde det noe ganske interessant for den som følger med på hva Kina gjør i møte med Russlands krigsherjinger i Ukraina. Hu Wei er viseformann i en innflytelsesrik tankesmie som er direkte underlagt Kinas regjering. I en lang analyse er rådet hans kort og godt: Kina bør kutte alle bånd til Russland. Markere tydelig avstand. Det er ingen tid å miste.

Hvorfor skriver han dette? Kortversjonen er at krigen i Ukraina endrer det geopolitiske landskapet. Han spår en elendig utgang for Russland uansett hvordan det går militært. Krigen i seg selv ble ikke den korte blitzkrigen Russland hadde trodd. Krigen kan eskalere. Det kan bli krig mellom Nato og Russland. I verste fall kan det bli atomkrig.