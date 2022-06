Vi kan ikke lenger sløse og oppføre oss som nyrike. Velkommen til dyrtiden!

Raymond Johansen Byrådsleder i Oslo (Ap)

Store byggeprosjekter blir langt dyrere enn forventet. Har vi klart å ta inn over oss hva dette betyr? spør byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Her på en pressekonferanse nylig etter Arbeiderpartiets møte om Fornebubanen.

Tiden er inne for å børste støv av et gammelt ord – og av godt gammeldags måtehold.

I september i fjor sto jeg på talerstolen i Oslo rådhus og la frem Oslo-budsjettet for 2022. Jeg advarte om konsekvensene av den kraftige kostnadsøkningen vi så på vei ut av pandemien. Jeg sa at «det meste tyder på at økte kostnader kommer til å bli en utfordring for alle som skal bygge noe i Norge i årene som kommer. Prisen på råvarer øker, strømprisene øker, og konkurransen om arbeidskraft hardner til. Dette vil prege Oslo og verden rundt oss fremover».

Da var det fremdeles fire måneder til Russlands invasjon av Ukraina. Denne uken sto jeg igjen foran pressen i Rådhuset. Nå var bakteppet en voldsom kostnadsøkning på Fornebubanen, og hva som gjøres for at den skal kunne realiseres uten uakseptable negative konsekvenser.