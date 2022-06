Rettssakens uskyldige offer heter #metoo

Johnny Depp gestikulerer under rettssaken. Han var ikke til stede da juryen sa sitt, men vant altså.

Nei, en kvinne snakker nok ikke alltid sant om seksuelle overgrep. Men løy Amber Heard?

Så vant altså Johnny Depp. Han ble ærekrenket av sin ekskone Amber Heard, mener juryen. Hun må betale ham noe over ti millioner dollar.

Ett er sikkert: Heard skulle aldri ha prøvd å ri #metoo-bølgen ved å fremstille seg som et uskyldig, kvinnelig offer for en mektig manns vold. Den artikkelen i The Washington Post i 2018 endret mye.