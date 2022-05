Teateret skal under jorden. Debatten følger neppe etter.

Tullinløkka kan få teater, men under jorden.

Anette Trettebergstuen med enda en dyr visjon for Oslo.

Dette kommer de til å elske i Bergen. Nok et nytt kulturpalass i Oslo til et foreløpig ukjent antall milliarder skattekroner. Og med senere overskridelser like forutsigbare som ekstranumre på en DDE-konsert.

Hovedstaden har altså ikke nok med ny opera (riktignok for 14 år siden), nytt Munch-museum og det nye Nasjonalmuseet.