Oslo må ta mellomrommene tilbake

Neha Naveen Forfatter

8 minutter siden

Skal dette bli park og elv eller moderne kontorbygg? «Busstomten» i Gamlebyen slik den ligger i dag. Sporområdene på Oslo S til venstre.

Det er vi som skal bo her. Da er det også vi som må kreve gode nærmiljøer.

Oslo er inne i en byggeboom. Som innbygger kan det oppleves som at alt må skje så fort. Nå trekker flere i nødbremsen for å verne om de livsviktige mellomrommene. Har de et poeng?

Som innbygger kan man kjenne seg maktesløs når nye områder skal utvikles og man står ansikt til ansikt med rike boligutviklere og mektige aktører som for eksempel Obos. Men det er vi som skal bo her. Og det er vi som må kreve gode nærmiljøer.