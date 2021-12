Kunst er ikke som poteter. Verdien gir ikke seg selv.

Må kunsten bli mer samfunnsrelevant?

Er kunstnere særlig utsatt for mobbing i det offentlige rom? Blir deres ytringsfrihet svekket på måter andre ikke opplever?

Temaet skapte en av årets harde kulturdebatter. I juni trakk to fagforeninger for scenekunstnere seg fra festivalen Kulturytring Drammen. Det skjedde i protest mot at Morten Traaviks forestilling «Sløserikommisjonen» var satt opp.