Konkrete trusler i et diffust land

Frank Rossavik Kommentator

14 minutter siden

Tysk politi gikk onsdag til arrestasjoner av folk mistenkt for å planlegge kupp. Aksjonen pågikk over hele landet. Bildet er fra Frankfurt.

Avsløringen av planer om kupp er et nytt tegn på at det ulmer under den stabile overflaten i Tyskland.

En 71-åring av adelig slekt og en 69-årig tidligere fallskjermsoldat er mistenkt for å ha ledet en plan om statskupp i Tyskland. Begge skal tilhøre den høyreekstreme Reichsbürger-bevegelsen. Planene førte onsdag til minst 25 arrestasjoner i en politiaksjon som pågikk over hele landet.

Er Tyskland farlig? I august skrev jeg en kommentar om noen tegn som tyder på at landets ekstreme høyre er stort nok til at det må sees som en reell trussel. Det er troende til mye.