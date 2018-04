Ha ikke samleie mellom Shell og Jafs i Brumunddal

Hvilke nyheter har strømmet ut fra landet vårt i det siste?

Det samme kan det være, vil noen si, men nei, i ærlighetens navn må det innrømmes at vi er genuint opptatt av hva utlendingene får med seg om oss. Det skjer noe hele tiden, det er sexskandaler i stadig flere av landets politiske partier, og vi kan ikke begripe annet, i en vulgær og gjennomtabloidisert verden, at nettopp disse sexskandalene må dra oppmerksomheten til seg på toppen av de faste tingene som alltid skaper en og annen overskrift om Norge:

Oljefondet. Skam. Magnus Carlsen. Satyricon. Nobels fredspris. Kåringene av verdens rikeste og lykkeligste land.

Null treff for snacksy ting

Men noen litt amatørmessige googlesøk har gitt forvirrende resultater. «Norway and Trøndelag and wedding party». Ingen treff. «Norway and ten men in a cabin». Niks. «Ostfold and progress party». Nada.

Selv ikke «Center party and Norway and Agatha Christie» ga noen treff, og vi som hadde trodd at løgner og det lukkede roms mysterium hadde trigget menneskers interesse til alle tider.

Så hvem er da den virale vinner fra Norge denne våren? Den som stikker av med overskriftene?

Vigdis Hjorth? Marius Borg Høiby? Gaute Ormåsen?

Terje Pedersen / NTB scanpix

De fleste ville ha nevnt 600 navn før de foreslo den riktige. Terje Moe Gustavsen. 63 år gammel sosialdemokrat fra Larvik. Veidirektør siden 2007. Solid og ordentlig kar. Samferdselsminister, som vi alle jo husker, i Jens Stoltenbergs første regjering fra 2000 til 2001. Uten forvarsel sparket han hele NSB-styret i oktober 2000, men utover den hendelsen er han ikke kjent for å få saker til å gå viralt.

Over Mjøsa i blanke messingen

Men så setter altså Moe Gustavsen seg ned, mest sannsynlig i nært samarbeid med Statens vegvesens informasjonsavdeling, og skriver pressemelding. Foranledningen er en artikkel han har lest i Ringsaker Blad om russens knuteregler. Han slår an en lun og hyggelig tone, vil ikke være tante Sofie. Regel 34 er helt sikkert morsomt ment, skriver han, den om at Ringsaker-russen kan få bilde av Brumunddals miljøgate i luen «dersom han/hun har sikker/beskyttet sex i/ved alle tre rundkjøringene fra Shell til Jafs». Morsom og krevende kan også regel 67 være, den som gir seigmann i luen for å løpe naken over Mjøsbrua.

Friheten er under press

Men Moe Gustavsen vil fraråde disse tingene. «Nei til sex i rundkjøringer» er overskriften hans. Heller ikke vil han at bilister skal miste konsentrasjonen når de ser mennesker løpe i blanke messingen over Mjøsbrua og andre broer, og DETTE vil verden ha.

«Rundkjøring-sex går verden rundt», melder NRK. Alle er på ballen. The New York Times. The Sun. The Daily Mail. Bild-Zeitung.

«Stop having sex in roundabouts», sier veimyndighetene i Norge, det viser seg altså at friheten er under press også i det frigjorte Skandinavia.

The Daily Mail illustrerer det hele med et bilde av rundkjøringen mellom Postgirobygget og Plaza. Man skal være verdens største suitcase thinker for å knytte akkurat den rundkjøringen til forplantningslæren, men så er da også verden så mye mer enn Trump.