«Det er da bare et navn.»

Det er fullt mulig å la være å irritere seg når offentlige virksomheter utstyres med nye og dustete navn, eller når man for n’te gang blir sittende og lytte til det uutryddelige sludderet i fødselsdagsselskaper om at 50 er det nye 40 og 90 bare et tall.

Men 90 år er ikke bare et tall, det er en meget høy alder, og høyskolenavnet OsloMet noe dill.

I en lengre moderniseringsperiode var det i Norge viktig å finne på navn som ikke skulle gi allmennheten det minste hint om hva virksomheten stelte med. Mesta, Spekter, Delta og Cermaq var ting med X-faktor.

Midtvesten seiler opp

Tilsvarende moderniseringsschwung er det ikke over navnene som nå popper opp på norgeskartet. I 2020 fusjonerer Hordaland og Sogn og Fjordane under navnet Vestland fylkeskommune. Vestlendinger i Rogaland og Møre og Romsdal synes det er ekskluderende og dumt, på nettet er Midtvesten nevnt som alternativ. Dog er Vestland en fersk justering fra Vestlandet, en parallell til de rødgrønne som på Soria Moria i 2005 endte med å skulle avskaffe fattigdom i stedet for hele fattigdommen.

Litt nord i Vestland fylkeskommune, i det forhenværende Sunnfjord fogderi med sine åtte kommuner, er det bestemt at Førde, Naustdal, Jølster og Gaular skal bli til Sunnfjord kommune, mens sunnfjordingene i Bremanger, Flora, Askvoll og Fjaler holdes utenfor. Tilsvarende samles bare fem av de ni kommunene i Indre Østfold i Indre Østfold kommune, mens de fire øvrige støtes ut i det indre ytre.

Birger Morken

Viddene ligger i Viken

Fusjonen av Nord- og Sør-Trøndelag gikk navnemessig greit. Også Vest- og Aust-Agder kan samles om noe kort og brukbart. Men først etter megling på Gardermoen ble det klart at den upopulære storfusjonen i nord skal hete Troms og Finnmark fylkeskommune i stedet for Finnmark og Troms fylkeskommune. Oppland og Hedmark omgjøres til Innlandet fylkeskommune, mot disse fylkenes ønske. Andre innlandsstrøk, av typen Hallingdal, Numedal og Hardangervidda øst, faller utenfor og legges i stedet til fylkeskommunen Viken – selv om geologer må svært langt tilbake i tid for å knytte saltvann til disse områdene.

Sett fra Piperviken og Bjørvika, som ikke får være med i Viken, ser det rart ut. Samtidig rauser anglisismene inn over høyere utdanning. Oppjazzingen av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til Oslo Metropolitan University (OsloMet), alle mindreverdighetskompleksnavns mor, var bare et varsel om noe mer.

«Det var gapande munnar, nervøs latter og tilløp til skamraudne kring lunsjbordet», skriver historiker og forsker Ynge Flo ved Rokkansenteret i Bergen – om øyeblikket da det ble kjent at forskningsmiljøer på Vest- og Sørlandet fusjoneres under navnet Norce.

«Ikkje anar eg kven er opphavet til ordtaket «namnet skjemmer ingen». Men vedkomande tok skammeleg feil», skriver Flo i Kommunal Rapport.

Dumskapen er reverserbar. En dag sto vi og så på nedmonteringen av de elegante smijernsbokstavene til Oslo Sporveier på en vegg på Tøyen. Et nytt navn skulle opp, Kollektivtrafikkproduksjon AS.

Det kunne ikke vare. Noen fant på Ruter.