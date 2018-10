«Kina ble kastet inn i et mørke av innenlandsk opprør og utenlandsk aggresjon. Folket, hjemsøkt av krig, så landet sitt bli revet i filler. De levde i fattigdom og desperasjon.»

Xi Jinping, Kinas mektige president, legger ingenting imellom i sine beskrivelser av opiumskrigene på midten av 1800-tallet. De endte med at vestlige stormakter tvang kineserne til å gå med på svært ufordelaktige handelsavtaler. Hendelsene har satt dype spor i Kina og er viktige for å forstå dynamikken i dagens handelskrig med USA.

I utgangspunktet ser amerikanerne ut til å ha overtaket. President Donald Trump har allerede lagt toll på kinesisk import til en verdi av 250 milliarder dollar, omtrent halvparten av den totale importen til USA fra Kina på 505 milliarder. Trump har varslet at det snart kan komme toll på resten.

Kina har svart med å innføre toll i samme tempo som USA, men de har et problem: Verdien av varene Kina importerer fra USA, er bare på rundt 130 milliarder dollar. Nå har de ikke mer de kan legge toll på. 1–0 til Trump.

Konflikten er likevel ikke over. Det at Kina har brukt opp tollvåpenet, kan føre den over i en mer alvorlig fase. Det kan være starten på en kald krig mellom de to stormaktene, med rustningskappløp og intense spenninger. I verste fall kan krigen til slutt bli varm.

Ser på Kina som en rival

Kina har tilsynelatende mange måter å unngå en slik nedadgående spiral på. De kan gi etter for Trump-administrasjonens krav, slik andre land har gjort. USA har allerede fått på plass reviderte avtaler med Mexico og Sør-Korea. Forrige helg kom de til enighet med Canada, og med EU er det blitt inngått en slags våpenhvile inntil videre. Alle er imidlertid blant USAs nærmeste allierte. Motstanden mot å ligge i langvarig strid med dem er sterk i Washington.

Handelskrigen med Kina må sees i et helt annet lys. Konflikten drives ikke bare frem av Trump, men også av et bredere lag av politikere, byråkrater og analytikere som anser Kina som en farlig rival til USA. For dem handler det ikke om å kutte litt i noen tollsatser og justere eksisterende avtaler, men snarere om å stagge Kinas raskt voksende globale innflytelse. Flere i Trumps innerste krets, som hans handelspolitiske rådgiver Peter Navarro, er kjent som sterke Kina-kritikere, men motstanden er delvis tverrpolitisk. Derfor er det langt fra sikkert at den tøffe linjen vil forsvinne med Trump-administrasjonen.

Spiller på nasjonalistiske strenger

Kina kan gå med på å kutte tollsatser, men de vil ikke føye seg etter krav som er utformet for å stoppe landets utvikling. Kina planlegger å bygge opp store nasjonale selskaper innen avanserte høyteknologiske industrier. Strategien heter Made in China 2025, og alt som setter den i fare, vil bli avvist.

Carlos Barria / X90035

For kineserne er dette dessuten mer enn et spørsmål om økonomi. Det handler om nasjonal selvfølelse og en historie med røtter tilbake til de nevnte opiumskrigene som startet i 1839. Epoken som fulgte, har fått navnet «hundre år med ydmykelse». Ifølge kommunistpartiets historieskrivning ble denne mørke tiden først stanset da Mao Zedong tok makten i 1949.

President Xi fremstiller seg selv som en som vil gjøre landet sterkt igjen og spiller på nasjonalistiske strenger. Han vil for enhver pris unngå å tape ansikt i en handelskonflikt med et vestlig land.

Dumper de amerikansk gjeld?

Derfor er det sannsynlig at handelskrigen vil fortsette, og at Kina vil måtte finne nye arenaer å slå tilbake mot USA på. Én mulighet er å legge hindringer i veien for amerikanske selskaper som opererer i Kina. Landet kan også forsøke å svekke sin egen valuta slik at kinesiske varer blir billigere å importere.

Kina sitter dessuten på store mengder amerikanske gjeldspapirer, og noen har spekulert på om landet vil forsøke å presse USA ved å dumpe eksisterende gjeld eller nekte å kjøpe mer. Det kan bidra til å øke renten USA må betale for å låne penger, men innebærer også stor risiko for Kina. For det første risikerer de å måtte selge deler av gjelden de eier, med tap. I tillegg er det sannsynlig at dollaren vil svekkes, noe som vil redusere amerikanernes kjøpekraft. Det vil slå tilbake på Kinas eksportindustri.

Slik det ser ut nå, står begge sider i fare å overvurdere sin egen styrke og undervurdere motstanderens evne til å holde ut.

Kan hjelpe Nord-Korea

Et annet alternativ er å ramme USA på helt andre områder enn de rent økonomiske. Kineserne kan for eksempel forsøke å ødelegge Trumps prosess for atomnedrustning i Nord-Korea. Ved å lette på sanksjonene som er blitt innført, kan de redusere presset på Kim Jong-un. Flere medier har meldt om en vesentlig økning i den økonomiske aktiviteten mellom Kina og Nord-Korea siden i sommer.

Andre potensielle trekk er å øke tempoet i den militære opprustningen og innta en enda mer konfronterende linje over råderetten i Sør-Kina-havet. Forrige søndag var et kinesisk og et amerikansk marinefartøy farlig nær hverandre nettopp i dette omstridte havområdet. Den amerikanske marinen sier de måtte manøvrere unna for å hindre kollisjon.

U.S. Navy Photo

Overvurderer seg selv, undervurderer motstanderen

Faren for at Kina og USA ender opp i en form for kald krig, bør ikke overdrives. Landene er økonomisk sammenvevet på en helt annen måte enn USA og Sovjetunionen var under den opprinnelige kalde krigen. Og inntil videre avventer kineserne situasjonen. Alt er satt på vent til etter mellomvalget i USA 6. november.

Men slik situasjonen har utviklet seg, er det vanskelig å se hvordan denne handelskrigen kan trappes ned. Kineserne håper at deres autoritære styresett er bedre egnet til å håndtere utfallet av en handelskrig enn det demokratiske USA. Amerikanerne tror på sin side at svakhetstegnene i Kinas økonomi vil forsterkes, og at lederne vil bli presset til å gi etter.

«Markedene våre fosser frem, deres kollapser», har Trump slått fast på Twitter. Xi har på sin side nylig uttalt at Kina tvinges til å måtte «klare seg på egen hånd», og at det «ikke er noen dum ting».

Slik det ser ut, står begge sider i fare å overvurdere sin egen styrke og undervurdere motstanderens evne til å holde ut. Det er en uheldig situasjon som i verste fall kan føre til skjebnesvangre feilkalkulasjoner.

Det eneste vi vet med sikkerhet nå, er at det er blitt satt i gang en prosess som ingen aner konsekvensene av.

