Gjermund Cappelen har godtatt dommen fra Oslo tingrett, med unntak av straffeutmålingen.

Derfor skal lagmannsretten kun ta stilling til hvilken straff hasjbaronen skal ha. Skyldspørsmålet for hans del ble avgjort i tingretten.

Det betyr at juryen ikke vil få spørsmål om Cappelens forhold. Det er de tre fagdommerne pluss fire medlemmer av juryen som skal utmåle straffen.

Tingrettens dom ligger altså i bunn når straffens lengde skal avgjøres. Er det da nødvendig at Cappelen får spørsmål etter spørsmål om den ulovlige virksomheten han drev gjennom 20 år?

Svaret er både ja og nei.

Opptatt av sakens opplysning

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har nå eksaminert Cappelen gjennom tre og en halv rettsdag. Så langt jeg kan erindre er det stort sett de samme spørsmål som han stilte hasjbaronen i forrige rettsrunde. Og statsadvokaten er langt fra ferdig.

Lagmannsretten er selvsagt opptatt av å få saken best mulig opplyst. Det er nok hovedårsaken til retten besluttet at Cappelens anke behandles samtidig med anken fra Eirik Jensen. Han har anket både over skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Jensen er tiltalt for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj i en ti års periode fra 2004. Da er det naturlig at dommerne i lagmannsretten ønsker best mulig innsyn i Cappelens virksomhet, og hvordan han eventuelt har samarbeidet med Jensen.

Repetisjon ikke til å unngå

Denne innsikten får de best ved å høre Cappelens egen forklaring i retten, sammenholdt med øvrige bevis i saken. Hverken fagdommerne eller juryen var til stede i første instans. At det blir en repetisjon av spørsmålene fra tingretten, er ikke til å unngå.

På den annen side kunne man ha gjort ankeforhandlingene enklere ved å skille ut behandlingen av Cappelens anke som en ren straffeutmålingsanke. Så kunne Cappelen ha møtt som vanlig vitne i Jensens sak.

Det ville ha vært den naturlige oppdelingen i de fleste andre ankesaker.

Slik situasjonen er nå, risikerer vi at retten må bruke ekstra tid fordi Cappelen må svare gang etter gang på de samme spørsmålene.

Under tirsdagens rettsmøte fikk vi et godt eksempel på nettopp det.

Uvanlig med to aktorater

Aktoratet i saken er som kjent delt mellom statsadvokat Alfheim og Spesialenheten for politisaker, representert ved sjefen, Jan Egil Presthus, og assisterende sjef, Guro Glærum Kleppe.

Statsadvokaten aktorerer hasjsaken mot Cappelen, mens det er Spesialenhetens ansvar å føre saken mot Jensen – hans medvirkning til hasjsmuglingen – og korrupsjonsanklagene mot både Cappelen og Jensen.

Det er en uvanlig sammensetning av aktoratet, men dette er en høyst uvanlig og alvorlig sak.

Krevende eksaminasjon

Dette er krevende for aktorene; det er viktig at de ikke tråkker i hverandres bed, at de er klar over hvor grensene går når det gjelder hvem som skal stille hvilke spørsmål til hvem.

Et eksempel:

Under tirsdagens rettsmøte eksaminerte statsadvokaten Cappelen om pengeoverleveringer til Jensen.

Aktor: – Hvor ofte ga du Jensen penger?

Cappelen: – Jeg greier ikke å huske det, bortsett fra på slutten.

Aktor: – Mange ganger?

Cappelen: – Ekstremt mange ganger.

Aktor: – Hvor mye av gangen?

Cappelen: – 30.000, 40.000, 50.000 kroner. Noen ganger mer.

Nye spørsmål om samme tema

Dette er forhold som naturlig hører inn under korrupsjonsanklagene og dermed aktorene fra Spesialenheten.

De kommer til å bore adskillig mer om temaet.

Deretter kommer Jensens forsvarere og vil bore enda mer.

Ting tar tid.