Offentligheten er blitt velsignet med et amatøropptak på seks sekunder av Trond Giske som danser med en yngre kvinne på et utested i Oslo. Opptaket viser strengt tatt ingenting. Danser man med en annen på et utested, ser det ofte slik ut: Rytmiske bevegelser, en viss kroppskontakt, litt tåpelige ansiktsuttrykk.

Hva som kan få varsleren, fagforeningsmann Knut Sandli, til å karakterisere opptaket som “disgusting” og “foruroligende”, går over min forstand, særlig fordi det ser ut som om han kun kommenterer selve videoen. Sandli er nok av typen som heller ser TV hjemme i helgene.