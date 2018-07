I et radiointervju i NRK forrige uke ble Norwegian-topp Bjørn Kjos spurt om hvordan han forholdt seg til samfunnsansvar og makt.

– Makt, nei, det har jeg ikke reflektert over, svarte han med sin sedvanlige avvæpnende latter. Og samfunnet? Han vil bare at folk flest skal ha råd til å fly og gjøre aksjonærene fornøyde.