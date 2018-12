Boligprisene sank med 1,5 prosent i november, eller 0,5 prosent korrigert for sesongvariasjoner, viser statistikk som Eiendom Norge publiserte onsdag formiddag.

De svake tallene kommer etter en allerede flat høst i boligmarkedet. Det siste halvåret har boligprisene i Norge falt med 0,4 prosent (sesongjustert).

Masse nye boliger

Markedet kan likevel ikke kalles dødt, for «under overflaten» skjer det mye. Rekordmange nye boligprosjekter er innflyttingsklare. Prognosesenteret anslår at det i løpet av det siste året er blitt ferdigstilt rundt 30.800 nyboliger i Norge, betydelig flere enn i de foregående årene. Trenden med flere ferdigbyggede nyboliger er ventet å fortsette godt ut i 2019.

Flommen av nye boliger kommer samtidig som befolkningsveksten i Norge er den laveste på lenge, blant annet som følge av et kraftig fall i innvandringen fra EØS-området.

Det kan høres ut som oppskriften på et krakk, men balansen i markedet ser foreløpig ut til å være ganske god. For samtidig som det kommer mange boliger ut for salg, finnes det godt med kjøpere. Tallet på boligsalg i Norge ligger i 2018 an til å bli det høyeste noensinne, ifølge Eiendom Norge.

Tror på svak utvikling neste år

Så er spørsmålet hva som vil skje fremover. Nye renteøkninger og flere ferdigstillelser taler for fortsatt prisnedgang. Samtidig er veksten i norsk økonomi god, flere kommer seg i jobb, og lønningene er forventet å stige. Det trekker i den andre retningen.

Samlet sett tror de fleste derfor hverken på en kraftig opptur eller en gedigen nedtur. I sine nye prognoser anslår DNB Markets en vekst i boligprisene på 0,5 prosent neste år. Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic anslår at prisene vil falle videre gjennom 2019, men heller ikke hun venter noe krakk. Til det er utviklingen i norsk økonomi for god.

Et marked for kjøpere

Det som i alle fall er sikkert er at dagens situasjon skiller seg markant fra det vanvittige jaget som tidvis har kjennetegnet det norske boligmarkedet. Det ligger et høyt antall usolgte boliger ute på Finn, og de som selges, går nå i snitt til under prisantydning.

Det betyr at det går an å senke skuldrene litt. Hvis man må vente noen måneder med å kjøpe, er det ikke noen krise. De siste to årene har boligmarkedet bare steget med 1,8 prosent, mindre enn lønningene og den generelle prisveksten i økonomien.

Dette er godt nytt for alle som skal kjøpe, men også for Norge som helhet. Høy gjeld er blant de største truslene mot stabiliteten i norsk økonomi. En periode med et kjedelig og flatt boligmarked, er nøyaktig hva vi trenger.