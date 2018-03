Les intervjuet med en uvanlig skjelven Rybak etter MGP-seieren: – Jeg klarer ikke helt å tro på dette

Det er naturligvis delte meninger om hvor smart det er for Norge at Alexander Rybak igjen skal representere landet i internasjonale Eurovision Song Contest. Mannen som aldri skulle delta igjen etter superseieren med «Fairytale» i 2009, vant lørdag den norske finalen med sin «That´s how you write a song».

Passende tittel, får man si.

Men reaksjonene på for eksempel Twitter delte seg kjapt. Mellom de som hørte en fengende og energisk poplåt som kan sjarmere lyttere og tittere verden over i Lisboa i mai, og de som frykter at Rybak vil gå på et sviende nederlag og dermed skade sin historie som tidenes mest suverene vinner.

Hvem får rett? Ikke lett å si, men dette er et sjansespill.

ESC-fansen elsker Rybak

Det er et par ting som taler for Rybak, og det første merket man klart i Oslo Spektrum lørdag. Mannen har en ekstremt smittende scenepersonlighet, og brukte sine tre tilmålte minutter på å lage fest.

Det med en låt som ikke er spesielt original, selv om den er fengende, og et digitalt sceneshow som helt manglet timing mellom mann og instrumenter. Der må det terpes frem til mai.

Det andre som taler for, er all den ekstra oppmerksomheten som Rybak får som tidligere vinner. Den internasjonale ESC-fansen elsker Rybak helt ekstremt, og i Lisboa kommer det til å bli styr rundt ham. Mye styr.

Spørsmålet er om dét er nok?

Vil være en bragd om han vinner

For det er også et par ting som taler mot ny suksess for Rybak i ESC. Låten hans er som sagt ikke unikt god, og den kan fort drukne blant de mange andre bidragene.

I denne konkurransen teller jurystemmer halvparten, og juryene kan straffe låten hardt for manglende originalitet. Husk også at alle de som ser showet på TV og faktisk stemmer frem vinneren, ikke nødvendigvis husker «Fairytale» fra ni år tilbake. Hvem er Rybak for dem?

Historisk er det da heller ingen suksessformel å delta igjen, for kun Johnny Logan har – gjennom 62 år – klart å vinne Eurovision to ganger som artist.

Skulle Rybak bli den første til å gjenta det, vil det være en bragd. En bragd som det akkurat nå er lettere å håpe enn å virkelig tro på.